Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о погибшей в пожаре семье

13 февраля 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ходе следствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек Руководитель Следственного управления России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар в доме произошел ночью 13 февраля. В нем погибло пять человек: родители и трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. В живых остались две собаки, которые принадлежали семье. Днем пожар был полностью ликвидирован.

Руководитель Следственного управления России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар в доме произошел ночью 13 февраля. В нем погибло пять человек: родители и трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. В живых остались две собаки, которые принадлежали семье. Днем пожар был полностью ликвидирован.