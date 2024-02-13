Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование дела о погибшей в пожаре семье

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ходе следствия Фото:
новость из сюжета
В Курганской области в доме сгорела семья из пяти человек

Руководитель Следственного управления России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Пожар в доме произошел ночью 13 февраля. В нем погибло пять человек: родители и трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. В живых остались две собаки, которые принадлежали семье. Днем пожар был полностью ликвидирован.

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Руководитель Следственного управления России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела по факту гибели многодетной семьи в пожаре в деревне Галаево Курганской области. Данная информация размещена в telegram-канале ведомства. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара жителей Курганской области, среди которых трое детей», — указано в сообщении. Представители СК возбудили уголовное дело по признакам преступления «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Пожар в доме произошел ночью 13 февраля. В нем погибло пять человек: родители и трое детей в возрасте от 8 до 15 лет. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности печи. В живых остались две собаки, которые принадлежали семье. Днем пожар был полностью ликвидирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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