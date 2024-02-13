В Хорватии заговорили о «гнилом Западе» после выхода интервью Путина

13 февраля 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

Европа на примере Джонсона также агрессивно отреагировала на интервью Путина, передает издание в Хорватии Фото: Пресс-служба президента РФ новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что чиновники Европы и США прогнили. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news. «Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько все прогнило», — передает издание . Уточнятся, что подобная реакция последовала и от европейской стороны. Это подтверждает резкая критика Карлсона со стороны экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В материале отметили, что правда моет быть скрыта, но в тот момент, когда она выходит наружу, многие личности идут из-за нее ко дну. Именно поэтому чиновники и журналисты с Запада пытаются утопить правду, которая была озвучена Путиным в интервью. Беседа Путина и Карлсона вышла на два часа ночи. Президент РФ подробно описал причины начала украинского конфликта. Позже пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что это интервью вызвало новую волну обсуждений в странах Запада. На данный момент европейские лидеры задумываются, стоит ли им продолжать неконструктивную линию против России.

Реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что чиновники Европы и США прогнили. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news. «Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько все прогнило», — передает издание. Уточнятся, что подобная реакция последовала и от европейской стороны. Это подтверждает резкая критика Карлсона со стороны экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В материале отметили, что правда моет быть скрыта, но в тот момент, когда она выходит наружу, многие личности идут из-за нее ко дну. Именно поэтому чиновники и журналисты с Запада пытаются утопить правду, которая была озвучена Путиным в интервью. Беседа Путина и Карлсона вышла на два часа ночи. Президент РФ подробно описал причины начала украинского конфликта. Позже пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что это интервью вызвало новую волну обсуждений в странах Запада. На данный момент европейские лидеры задумываются, стоит ли им продолжать неконструктивную линию против России.