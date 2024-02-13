В Хорватии заговорили о «гнилом Западе» после выхода интервью Путина

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Интервью Путина Такеру Карлсону., владимир путин, Карлсон Такер
Европа на примере Джонсона также агрессивно отреагировала на интервью Путина, передает издание в Хорватии Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что чиновники Европы и США прогнили. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news.

«Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько все прогнило», — передает издание. Уточнятся, что подобная реакция последовала и от европейской стороны. Это подтверждает резкая критика Карлсона со стороны экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.

В материале отметили, что правда моет быть скрыта, но в тот момент, когда она выходит наружу, многие личности идут из-за нее ко дну. Именно поэтому чиновники и журналисты с Запада пытаются утопить правду, которая была озвучена Путиным в интервью.

Беседа Путина и Карлсона вышла на два часа ночи. Президент РФ подробно описал причины начала украинского конфликта. Позже пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что это интервью вызвало новую волну обсуждений в странах Запада. На данный момент европейские лидеры задумываются, стоит ли им продолжать неконструктивную линию против России.

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Реакция Запада на интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показала, что чиновники Европы и США прогнили. Об этом сообщает хорватское издание Geopolitika.news. «Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько все прогнило», — передает издание. Уточнятся, что подобная реакция последовала и от европейской стороны. Это подтверждает резкая критика Карлсона со стороны экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. В материале отметили, что правда моет быть скрыта, но в тот момент, когда она выходит наружу, многие личности идут из-за нее ко дну. Именно поэтому чиновники и журналисты с Запада пытаются утопить правду, которая была озвучена Путиным в интервью. Беседа Путина и Карлсона вышла на два часа ночи. Президент РФ подробно описал причины начала украинского конфликта. Позже пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что это интервью вызвало новую волну обсуждений в странах Запада. На данный момент европейские лидеры задумываются, стоит ли им продолжать неконструктивную линию против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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