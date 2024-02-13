Полиция установит усиленный контроль в Кольцово на фоне слухов о приезде Путина

После слухов о визите президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург сотрудников полиции привлекли к усиленному контролю в аэропорту Кольцово за дополнительную выплату. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
«Будем охранять Кольцово с утра до вечера. С отпусков не дергают, кто после суток работы — тоже не привлекают. Всем сотрудникам, кто будет привлечен, пообещали выплату в 20 тысяч рублей», — передает Е1.RU слова информированного источника. Точные дни, в которые силовики приступят к усиленному контролю, не уточняются.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.
О запланированной поездке Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило еще 7 февраля, а в конце января появилась информация о визите главы государства в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.
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