Полиция установит усиленный контроль в Кольцово на фоне слухов о приезде Путина

К приезду Путина полиция Екатеринбурга установит усиленный контроль в Кольцово

14 февраля 2024 в 00:26 Размер текста - 17 +

Силовикам пообещали дополнительную выплату за усиленный контроль Кольцово, отметил источник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После слухов о визите президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург сотрудников полиции привлекли к усиленному контролю в аэропорту Кольцово за дополнительную выплату. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Будем охранять Кольцово с утра до вечера. С отпусков не дергают, кто после суток работы — тоже не привлекают. Всем сотрудникам, кто будет привлечен, пообещали выплату в 20 тысяч рублей», — передает Е1.RU слова информированного источника. Точные дни, в которые силовики приступят к усиленному контролю, не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. О запланированной поездке Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило еще 7 февраля, а в конце января появилась информация о визите главы государства в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.

После слухов о визите президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург сотрудников полиции привлекли к усиленному контролю в аэропорту Кольцово за дополнительную выплату. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Будем охранять Кольцово с утра до вечера. С отпусков не дергают, кто после суток работы — тоже не привлекают. Всем сотрудникам, кто будет привлечен, пообещали выплату в 20 тысяч рублей», — передает Е1.RU слова информированного источника. Точные дни, в которые силовики приступят к усиленному контролю, не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. О запланированной поездке Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило еще 7 февраля, а в конце января появилась информация о визите главы государства в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.