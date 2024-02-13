13 февраля 2024

Полиция установит усиленный контроль в Кольцово на фоне слухов о приезде Путина

К приезду Путина полиция Екатеринбурга установит усиленный контроль в Кольцово
© Служба новостей «URA.RU»
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Сходка «ЧВК Редан». Курган, полиция, наряд полиции, гиперсити
Силовикам пообещали дополнительную выплату за усиленный контроль Кольцово, отметил источник Фото:

После слухов о визите президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург сотрудников полиции привлекли к усиленному контролю в аэропорту Кольцово за дополнительную выплату. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Будем охранять Кольцово с утра до вечера. С отпусков не дергают, кто после суток работы — тоже не привлекают. Всем сотрудникам, кто будет привлечен, пообещали выплату в 20 тысяч рублей», — передает Е1.RU слова информированного источника. Точные дни, в которые силовики приступят к усиленному контролю, не уточняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось.

О запланированной поездке Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило еще 7 февраля, а в конце января появилась информация о визите главы государства в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.

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После слухов о визите президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург сотрудников полиции привлекли к усиленному контролю в аэропорту Кольцово за дополнительную выплату. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Будем охранять Кольцово с утра до вечера. С отпусков не дергают, кто после суток работы — тоже не привлекают. Всем сотрудникам, кто будет привлечен, пообещали выплату в 20 тысяч рублей», — передает Е1.RU слова информированного источника. Точные дни, в которые силовики приступят к усиленному контролю, не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ получить не удалось. О запланированной поездке Путина в Свердловскую область URA.RU сообщило еще 7 февраля, а в конце января появилась информация о визите главы государства в Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и Екатеринбург. С 8 февраля губернатор Евгений Куйвашев находится на самоизоляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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