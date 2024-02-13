Курганские депутаты предложили запретить жечь костры до опасного периода

14 февраля 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Депутаты беспокоятся из-за дачников, которые жгут траву и мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Курганской гордумы предлагают ввести для горожан запрет на разведение костров до начала пожароопасного периода. Вопрос обсудили на комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Запрещено, допустим, разводить костры с 1 мая. Если есть такая возможность, предлагаю планку сдвинуть недели на две пораньше. Потому что, в СНТ 30 апреля жгут до полуночи, зная, что с завтрашнего дня уже нельзя жечь. При этом уже сухо, дождей нет», — предложил Иван Портнов. Заведующий отделом материально-технического обеспечения МКУ Управление по делам ГО и ЧС города Кургана Андрей Давыдов ответил, что объявление пожароопасного периода зависит от погодных условий. Депутаты также поинтересовались, изменились ли размеры штрафов за нарушение требований противопожарного режима. Давыдов уточнил, что штрафы предусмотрены федеральным законодательством, на сегодняшний день они не изменились. Нарушение требований пожарной безопасности в границах населенного пункта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, размер максимального штрафа может больше в два раза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Курганской гордумы предлагают ввести для горожан запрет на разведение костров до начала пожароопасного периода. Вопрос обсудили на комиссии по развитию городского хозяйства, передает корреспондент URA.RU. «Запрещено, допустим, разводить костры с 1 мая. Если есть такая возможность, предлагаю планку сдвинуть недели на две пораньше. Потому что, в СНТ 30 апреля жгут до полуночи, зная, что с завтрашнего дня уже нельзя жечь. При этом уже сухо, дождей нет», — предложил Иван Портнов. Заведующий отделом материально-технического обеспечения МКУ Управление по делам ГО и ЧС города Кургана Андрей Давыдов ответил, что объявление пожароопасного периода зависит от погодных условий. Депутаты также поинтересовались, изменились ли размеры штрафов за нарушение требований противопожарного режима. Давыдов уточнил, что штрафы предусмотрены федеральным законодательством, на сегодняшний день они не изменились. Нарушение требований пожарной безопасности в границах населенного пункта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 40 до 60 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей. Если нарушения допущены в условиях особого противопожарного режима, размер максимального штрафа может больше в два раза.