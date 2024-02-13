В Новом Уренгое ссора с незнакомцем привела к поножовщине

В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, а агрессору грозит срок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В декабре 2023 года на привокзальной площади станции Новый Уренгой [28-летний местный житель] на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры нанес два удара ножом ранее незнакомому мужчине в область спины и поясницы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.
Новоуренгоец обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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