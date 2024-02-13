13 февраля 2024

В Новом Уренгое ссора с незнакомцем привела к поножовщине

Житель Нового Уренгоя попытался зарезать незнакомца на вокзале
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое местный житель напал с ножом на прохожего на привокзальной площади Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, а агрессору грозит срок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В декабре 2023 года на привокзальной площади станции Новый Уренгой [28-летний местный житель] на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры нанес два удара ножом ранее незнакомому мужчине в область спины и поясницы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале.

Новоуренгоец обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) местный житель поссорился с ранее незнакомым мужчиной на привокзальной площади и ударил его два раза ножом. Пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, а агрессору грозит срок, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. «В декабре 2023 года на привокзальной площади станции Новый Уренгой [28-летний местный житель] на почве личных неприязненных отношений в ходе ссоры нанес два удара ножом ранее незнакомому мужчине в область спины и поясницы, причинив ему тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в Новоуренгойский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в официальном telegram-канале. Новоуренгоец обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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