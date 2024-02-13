Внутрипол ЯНАО будет контролировать обращения к губернатору в соцсетях

Контроль за ответами на обращения к губернатору ЯНАО в соцсетях передали в ДВП

14 февраля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

Внутриполу ЯНАО поручили губернаторские соцсети Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Департамент внутренней политики ЯНАО будет контролировать официальные ответы на обращения граждан во всех аккаунтах губернатора Дмитрия Артюхова. Власти региона объясняют свое решение стремлением привести деятельность всех структур к техническому соответствию — социальные сети де-факто входят в зону ответственности внутрипола. «Ранее работой с комментариями граждан под публикациями Артюхова формально занимались специалисты аппарата главы региона, хотя фактически это была задача внутрипола. Перед выборами все приводится в техническое соответствие — внутрипол будет контролировать не только различные инциденты, но и работу конкретных исполнителей», — рассказали собеседники. В пресс-службе губернатора на официальный запрос агентства ответили: «Полномочия по контролю за официальными аккаунтами никуда не передавались. Департаменту передали из аппарата губернатора ставку служащего, который занимался координацией ответов на обращения граждан, поступивших посредством социальных сетей».

Департамент внутренней политики ЯНАО будет контролировать официальные ответы на обращения граждан во всех аккаунтах губернатора Дмитрия Артюхова. Власти региона объясняют свое решение стремлением привести деятельность всех структур к техническому соответствию — социальные сети де-факто входят в зону ответственности внутрипола. «Ранее работой с комментариями граждан под публикациями Артюхова формально занимались специалисты аппарата главы региона, хотя фактически это была задача внутрипола. Перед выборами все приводится в техническое соответствие — внутрипол будет контролировать не только различные инциденты, но и работу конкретных исполнителей», — рассказали собеседники. В пресс-службе губернатора на официальный запрос агентства ответили: «Полномочия по контролю за официальными аккаунтами никуда не передавались. Департаменту передали из аппарата губернатора ставку служащего, который занимался координацией ответов на обращения граждан, поступивших посредством социальных сетей».