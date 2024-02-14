Инцидент с детьми мигрантов в челябинской школе проверит прокуратура

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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура проконтролирует проверку инцидента в челябинской школе Фото:

Инцидент с детьми мигрантов в коррекционном первом классе челябинской школы №30 проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенным в средствах массовой информации материалам о противоправном поведении несовершеннолетних учащихся одной из школ Челябинска по отношению к одноклассникам. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов. К разбирательству скандала подключилась мэрия, планируется провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты проверки доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

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Инцидент с детьми мигрантов в коррекционном первом классе челябинской школы №30 проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенным в средствах массовой информации материалам о противоправном поведении несовершеннолетних учащихся одной из школ Челябинска по отношению к одноклассникам. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов. К разбирательству скандала подключилась мэрия, планируется провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты проверки доложат главе СКР Александру Бастрыкину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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