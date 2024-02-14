Инцидент с детьми мигрантов в челябинской школе проверит прокуратура

14 февраля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Прокуратура проконтролирует проверку инцидента в челябинской школе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Инцидент с детьми мигрантов в коррекционном первом классе челябинской школы №30 проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенным в средствах массовой информации материалам о противоправном поведении несовершеннолетних учащихся одной из школ Челябинска по отношению к одноклассникам. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов. К разбирательству скандала подключилась мэрия, планируется провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты проверки доложат главе СКР Александру Бастрыкину.

Инцидент с детьми мигрантов в коррекционном первом классе челябинской школы №30 проверит прокуратура. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура Челябинской области организовала проверку по размещенным в средствах массовой информации материалам о противоправном поведении несовершеннолетних учащихся одной из школ Челябинска по отношению к одноклассникам. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что поставлен на контроль ход процессуальной проверки, организованной СУ СК РФ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщало, что в одном из коррекционных первых классов школы Челябинска произошел инцидент между детьми мигрантов и одноклассниками. По информации источника URA.RU, катализатором агрессии стало высказывание в сторону ребенка из семьи мигрантов. К разбирательству скандала подключилась мэрия, планируется провести заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Результаты проверки доложат главе СКР Александру Бастрыкину.