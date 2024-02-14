В Азербайджан отправлен спецпосланник МИД РФ для решения конфликта с Арменией

В Баку (Азербайджан) находится специальный посланник МИД России для обсуждения мирного договора с Арменией. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова.
«Спецпосланник МИД РФ находится в Баку для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора. Россия рассчитывает на его скорый визит в Ереван», — сообщила Мария Захарова на брифинге.
Ранее в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что конфликт искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения).
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