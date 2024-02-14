В Азербайджан отправлен спецпосланник МИД РФ для решения конфликта с Арменией

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
МИД РФ отправил спецпосланника в Баку, сообщила Мария Захарова Фото:

В Баку (Азербайджан) находится специальный посланник МИД России для обсуждения мирного договора с Арменией. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова.

«Спецпосланник МИД РФ находится в Баку для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора. Россия рассчитывает на его скорый визит в Ереван», — сообщила Мария Захарова на брифинге.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что конфликт искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения).

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В Баку (Азербайджан) находится специальный посланник МИД России для обсуждения мирного договора с Арменией. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова. «Спецпосланник МИД РФ находится в Баку для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора. Россия рассчитывает на его скорый визит в Ереван», — сообщила Мария Захарова на брифинге. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что конфликт искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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