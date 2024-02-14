Политика В Азербайджан отправлен спецпосланник МИД РФ для решения конфликта с Арменией 14 февраля 2024 в 19:29 Размер текста - 17 + МИД РФ отправил спецпосланника в Баку, сообщила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Баку (Азербайджан) находится специальный посланник МИД России для обсуждения мирного договора с Арменией. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова. «Спецпосланник МИД РФ находится в Баку для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора. Россия рассчитывает на его скорый визит в Ереван», — сообщила Мария Захарова на брифинге. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что конфликт искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения). В Баку (Азербайджан) находится специальный посланник МИД России для обсуждения мирного договора с Арменией. Об этом сообщила представитель министерства Мария Захарова. «Спецпосланник МИД РФ находится в Баку для обсуждения армяно-азербайджанского мирного договора. Россия рассчитывает на его скорый визит в Ереван», — сообщила Мария Захарова на брифинге. Ранее в Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов считает, что конфликт искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям