14 февраля 2024

В городе ЯНАО создали организацию, которая защищает права пациентов больниц

Новая организация НСП в ЯНАО будет защищать права пациентов больниц
© Служба новостей «URA.RU»
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Электромашины для хирургического корпуса ОДКБ. Екатеринбург, одкб, областная детская клиническая больница
В Ноябрьске создали организацию, которая сможет улучшить здравоохранение в ЯНАО Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) создали организацию, цель которой — представлять и защищать права граждан России, как пациентов больниц. Ее назвали «Ноябрьский союз пациентов», уже создан сайт и приемная.

«Вы находитесь на портале Ноябрьского союза пациентов — общественной организации, представляющей и защищающей права и интересы граждан Российской Федерации, как пациентов. Деятельность НСП является некоммерческой, ориентированной на интересы пациентов, работников сферы здравоохранения, интересы государства», — написано на главной странице.

В интернет-приемной НСП можно подать жалобу на некачественные медицинские услуги, внести предложение или выразить благодарность медицинским работникам. Это первый подобный проект в ЯНАО, на основе анализа документации, статистик, исследований, мнений врачей и пациентов он будет разрабатывать общественные предложения по улучшению организации здравоохранения в округе.

Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам.

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В Ноябрьске (ЯНАО) создали организацию, цель которой — представлять и защищать права граждан России, как пациентов больниц. Ее назвали «Ноябрьский союз пациентов», уже создан сайт и приемная. «Вы находитесь на портале Ноябрьского союза пациентов — общественной организации, представляющей и защищающей права и интересы граждан Российской Федерации, как пациентов. Деятельность НСП является некоммерческой, ориентированной на интересы пациентов, работников сферы здравоохранения, интересы государства», — написано на главной странице. В интернет-приемной НСП можно подать жалобу на некачественные медицинские услуги, внести предложение или выразить благодарность медицинским работникам. Это первый подобный проект в ЯНАО, на основе анализа документации, статистик, исследований, мнений врачей и пациентов он будет разрабатывать общественные предложения по улучшению организации здравоохранения в округе. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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