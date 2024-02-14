В городе ЯНАО создали организацию, которая защищает права пациентов больниц

Новая организация НСП в ЯНАО будет защищать права пациентов больниц

15 февраля 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске создали организацию, которая сможет улучшить здравоохранение в ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) создали организацию, цель которой — представлять и защищать права граждан России, как пациентов больниц. Ее назвали «Ноябрьский союз пациентов», уже создан сайт и приемная. «Вы находитесь на портале Ноябрьского союза пациентов — общественной организации, представляющей и защищающей права и интересы граждан Российской Федерации, как пациентов. Деятельность НСП является некоммерческой, ориентированной на интересы пациентов, работников сферы здравоохранения, интересы государства», — написано на главной странице. В интернет-приемной НСП можно подать жалобу на некачественные медицинские услуги, внести предложение или выразить благодарность медицинским работникам. Это первый подобный проект в ЯНАО, на основе анализа документации, статистик, исследований, мнений врачей и пациентов он будет разрабатывать общественные предложения по улучшению организации здравоохранения в округе. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам.

В Ноябрьске (ЯНАО) создали организацию, цель которой — представлять и защищать права граждан России, как пациентов больниц. Ее назвали «Ноябрьский союз пациентов», уже создан сайт и приемная. «Вы находитесь на портале Ноябрьского союза пациентов — общественной организации, представляющей и защищающей права и интересы граждан Российской Федерации, как пациентов. Деятельность НСП является некоммерческой, ориентированной на интересы пациентов, работников сферы здравоохранения, интересы государства», — написано на главной странице. В интернет-приемной НСП можно подать жалобу на некачественные медицинские услуги, внести предложение или выразить благодарность медицинским работникам. Это первый подобный проект в ЯНАО, на основе анализа документации, статистик, исследований, мнений врачей и пациентов он будет разрабатывать общественные предложения по улучшению организации здравоохранения в округе. Власти Ямала рассчитывают на то, что в течение года 250 тысяч жителей округа пройдут бесплатную диспансеризацию и профилактические осмотры. В случаях выявления признаков хронических неинфекционных заболеваний пациентов направят к узкопрофильным специалистам.