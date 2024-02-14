14 февраля 2024

Тюменский инвалид обманом получит сотни тысяч от социального фонда России

Инвалид из Тюменской области незаконно обогатился на 718 тысяч рублей через ОСФР
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил деньги на протезы, которыми не пользовался Фото:

В Тюменской области инвалид первой группы обманул социальный фонд России и обогатился на 718 тысяч рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«Мужчина предоставил в фонд социального страхования РФ по Тюменской области документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о приобретении двух протезов бедра, которыми он не пользовался. На основании представленных документов фондом пенсионного и социального страхования гражданину были перечислены денежные средства в размере 718 210 рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что о мошеннической схеме мужчина узнал от родственника. Инвалида обвинили в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. На его имущество наложен арест, также ему предстоит вернуть деньги и заплатить штраф.

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В Тюменской области инвалид первой группы обманул социальный фонд России и обогатился на 718 тысяч рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы. «Мужчина предоставил в фонд социального страхования РФ по Тюменской области документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о приобретении двух протезов бедра, которыми он не пользовался. На основании представленных документов фондом пенсионного и социального страхования гражданину были перечислены денежные средства в размере 718 210 рублей», — говорится в сообщении. Известно, что о мошеннической схеме мужчина узнал от родственника. Инвалида обвинили в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. На его имущество наложен арест, также ему предстоит вернуть деньги и заплатить штраф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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