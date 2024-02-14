Тюменский инвалид обманом получит сотни тысяч от социального фонда России

Инвалид из Тюменской области незаконно обогатился на 718 тысяч рублей через ОСФР

Мужчина получил деньги на протезы, которыми не пользовался Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области инвалид первой группы обманул социальный фонд России и обогатился на 718 тысяч рублей. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

«Мужчина предоставил в фонд социального страхования РФ по Тюменской области документы с заведомо ложными и недостоверными сведениями о приобретении двух протезов бедра, которыми он не пользовался. На основании представленных документов фондом пенсионного и социального страхования гражданину были перечислены денежные средства в размере 718 210 рублей», — говорится в сообщении.

Известно, что о мошеннической схеме мужчина узнал от родственника. Инвалида обвинили в мошенничестве при получении выплат, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. На его имущество наложен арест, также ему предстоит вернуть деньги и заплатить штраф.