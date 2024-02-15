Следствие запросило заочно арестовать политика Гозмана* и экономиста Сонина**

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Общероссийский гражданский форум. Москва, портрет, гозман леонид
Леонида Гозмана просят заочно арестовать за фейки о российской армии Фото:

Следствие попросило заочно арестовать экс-советника бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) за фейки о российской армии. Аналогичного решения требуют и для российского экономиста Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов).

«Следствие просит заочно арестовать политика Гозмана и экономиста Сонина по делу о фейках о Вооруженные силах РФ», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на соответствующее судебное решение.

Оппозиционер Гозман неоднократно попадал под арест. В прошлом году он отбывал наказание в спецприемнике за сравнение СССР с нацистской Германией. Другой фигурант, экономист Сонин, эмигрировал в США еще в 2015 году. Накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о конфискации имущества у россиян за фейки о российской армии.

*включен Минюст РФ в реестр СМИ-иноагентов в РФ
**включен Минюст РФ в список иноагентов

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Следствие попросило заочно арестовать экс-советника бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) за фейки о российской армии. Аналогичного решения требуют и для российского экономиста Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов). «Следствие просит заочно арестовать политика Гозмана и экономиста Сонина по делу о фейках о Вооруженные силах РФ», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на соответствующее судебное решение. Оппозиционер Гозман неоднократно попадал под арест. В прошлом году он отбывал наказание в спецприемнике за сравнение СССР с нацистской Германией. Другой фигурант, экономист Сонин, эмигрировал в США еще в 2015 году. Накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о конфискации имущества у россиян за фейки о российской армии. *включен Минюст РФ в реестр СМИ-иноагентов в РФ **включен Минюст РФ в список иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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