Общество Следствие запросило заочно арестовать политика Гозмана* и экономиста Сонина** 15 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 + Леонида Гозмана просят заочно арестовать за фейки о российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следствие попросило заочно арестовать экс-советника бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) за фейки о российской армии. Аналогичного решения требуют и для российского экономиста Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов). «Следствие просит заочно арестовать политика Гозмана и экономиста Сонина по делу о фейках о Вооруженные силах РФ», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на соответствующее судебное решение. Оппозиционер Гозман неоднократно попадал под арест. В прошлом году он отбывал наказание в спецприемнике за сравнение СССР с нацистской Германией. Другой фигурант, экономист Сонин, эмигрировал в США еще в 2015 году. Накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о конфискации имущества у россиян за фейки о российской армии. *включен Минюст РФ в реестр СМИ-иноагентов в РФ

**включен Минюст РФ в список иноагентов Следствие попросило заочно арестовать экс-советника бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) за фейки о российской армии. Аналогичного решения требуют и для российского экономиста Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов). «Следствие просит заочно арестовать политика Гозмана и экономиста Сонина по делу о фейках о Вооруженные силах РФ», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на соответствующее судебное решение. Оппозиционер Гозман неоднократно попадал под арест. В прошлом году он отбывал наказание в спецприемнике за сравнение СССР с нацистской Германией. Другой фигурант, экономист Сонин, эмигрировал в США еще в 2015 году. Накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о конфискации имущества у россиян за фейки о российской армии. *включен Минюст РФ в реестр СМИ-иноагентов в РФ **включен Минюст РФ в список иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям