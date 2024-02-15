Следствие запросило заочно арестовать политика Гозмана* и экономиста Сонина**

Следствие попросило заочно арестовать экс-советника бывшего руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса, политика и публициста Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) за фейки о российской армии. Аналогичного решения требуют и для российского экономиста Константина Сонина (включен Минюст РФ в список иноагентов).
«Следствие просит заочно арестовать политика Гозмана и экономиста Сонина по делу о фейках о Вооруженные силах РФ», — передает РИА Новости. Агентство ссылается на соответствующее судебное решение.
Оппозиционер Гозман неоднократно попадал под арест. В прошлом году он отбывал наказание в спецприемнике за сравнение СССР с нацистской Германией. Другой фигурант, экономист Сонин, эмигрировал в США еще в 2015 году. Накануне президент России Владимир Путин подписал законопроект о конфискации имущества у россиян за фейки о российской армии.
*включен Минюст РФ в реестр СМИ-иноагентов в РФ
**включен Минюст РФ в список иноагентов
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