Путин разрешил лишать имущества россиян за фейки об армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
Из документа следует, что теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, у россиян могут конфисковать имущество. В него входят как деньги, так и другие виды имущества. Также в документе есть примечание, из которого следует, что конфисковать могут только за преступления, совершенные из корыстных побуждений.
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Из документа следует, что теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, у россиян могут конфисковать имущество. В него входят как деньги, так и другие виды имущества. Также в документе есть примечание, из которого следует, что конфисковать могут только за преступления, совершенные из корыстных побуждений. Совфед принял соответствующий законопроект еще 7 февраля. Инициатива была принята единогласно.