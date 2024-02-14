Путин разрешил лишать имущества россиян за фейки об армии

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Владимир Путин разрешил конфискацию имуществ за фейки о российской армии Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

Из документа следует, что теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, у россиян могут конфисковать имущество. В него входят как деньги, так и другие виды имущества. Также в документе есть примечание, из которого следует, что конфисковать могут только за преступления, совершенные из корыстных побуждений.

Совфед принял соответствующий законопроект еще 7 февраля. Инициатива была принята единогласно.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у россиян, которые обвиняются в распространении фейков о действиях армии в ходе спецоперации на Украине. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов. Из документа следует, что теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах, у россиян могут конфисковать имущество. В него входят как деньги, так и другие виды имущества. Также в документе есть примечание, из которого следует, что конфисковать могут только за преступления, совершенные из корыстных побуждений. Совфед принял соответствующий законопроект еще 7 февраля. Инициатива была принята единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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