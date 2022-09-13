13 сентября 2022

Экс-советника Чубайса задержали за сравнение СССР с нацистской Германией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гайдаровский форум-2018, третий день. Москва, гозман леонид
Леонид Гозман* задержан в Москве Фото:

Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

«Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП», — рассказал Бирюков РИА «Новости». Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени оппозиционера оставили в ОВД, отметил адвокат. Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии) предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток или штрафа.

В конце июля Гозмана вызвали в Следственный комитет. В это же время он стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. 25 июля оппозиционер был объявлен в федеральный розыск.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Согласно нему, запрещается публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководителей нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Нарушение законодательства карается штрафами.

*Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в России

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков. «Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП», — рассказал Бирюков РИА «Новости». Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени оппозиционера оставили в ОВД, отметил адвокат. Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии) предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток или штрафа. В конце июля Гозмана вызвали в Следственный комитет. В это же время он стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. 25 июля оппозиционер был объявлен в федеральный розыск. В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Согласно нему, запрещается публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководителей нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Нарушение законодательства карается штрафами. *Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...