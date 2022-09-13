Экс-советника Чубайса задержали за сравнение СССР с нацистской Германией

Бывшего советника уехавшего из России Анатолия Чубайса оппозиционера Леонида Гозмана (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал 15 суток административного ареста за публичное отождествление СССР с нацистской Германией. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
«Его задержали за статью, которую он написал в 2013 году в Живом Журнале и вменяют часть 2 статьи 13.48 КоАП», — рассказал Бирюков РИА «Новости». Протокол рассмотрит Тверской суд Москвы 14 сентября, до этого времени оппозиционера оставили в ОВД, отметил адвокат. Статья 13.48 (Нарушение запрета отождествления руководства СССР с руководством Германии) предусматривает наказание в виде ареста на 15 суток или штрафа.
В конце июля Гозмана вызвали в Следственный комитет. В это же время он стал подозреваемым по делу о двойном гражданстве. 25 июля оппозиционер был объявлен в федеральный розыск.
В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Согласно нему, запрещается публично отождествлять действия руководства СССР с действиями руководителей нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Нарушение законодательства карается штрафами.
*Леонид Гозман внесен в реестр СМИ-иноагентов в России
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»