Суд пересмотрит дело о 3-миллиардной взятке депутата Госдумы из Челябинска

15 февраля 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Мосгорсуд заново рассмотрит дело Вадима Белоусова Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело депутата Госдумы Вадима Белоусова Московский городской суд принял к повторному рассмотрению дело о взятке в 3,2 млрд рублей в отношении экс-депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Информация об этом появилась в картотеке суда. Прежний приговор был отменен после того, как адвокаты Белоусова обжаловали его в Верховном суде. «Материалы дела поступили 26 января. Предварительное заседание назначено на 26 февраля», — пояснили в суде. Ранее Мосгорсуд признал Бутакову и Белоусова виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела были возвращены в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть дело заново и в ином составе. При этом Белоусов по-прежнему числится в розыске, а ФССП не отменила начатые в отношении него исполнительные производства. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Московский городской суд принял к повторному рассмотрению дело о взятке в 3,2 млрд рублей в отношении экс-депутата Госдумы из Челябинска Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой. Информация об этом появилась в картотеке суда. Прежний приговор был отменен после того, как адвокаты Белоусова обжаловали его в Верховном суде. «Материалы дела поступили 26 января. Предварительное заседание назначено на 26 февраля», — пояснили в суде. Ранее Мосгорсуд признал Бутакову и Белоусова виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела были возвращены в Мосгорсуд, которому предстоит рассмотреть дело заново и в ином составе. При этом Белоусов по-прежнему числится в розыске, а ФССП не отменила начатые в отношении него исполнительные производства. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.