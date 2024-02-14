После реновации в школе ЯНАО опробуют новые IT-технологии

Власти ЯНАО отчитались о ходе капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). В образовательном учреждении на 800 детей строители завершают утепление фасада, готовы новая крыша и окна. Школу оснастят кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий, сообщает пресс-служба правительства округа.
«Сейчас в образовательном учреждении полностью готова коробка здания, установлены крыша и окна, завершаются работы по теплоизоляции здания. Качество строительства контролируют инспекторы службы Госстройнадзора. Школу оснастят по новейшим стандартам специализированными кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий», — говорится в сообщении.
В школе Губкинского предусмотрены информационно-технический центр, два спортзала, столовая, актовый зал и аудитория для лекций. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе ремонта был утеплен фасад школы в Губкинском, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму.
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