14 февраля 2024

После реновации в школе ЯНАО опробуют новые IT-технологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Школу оснастят кабинетами для изучения естественных наук и IT-технологий Фото:

Власти ЯНАО отчитались о ходе капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). В образовательном учреждении на 800 детей строители завершают утепление фасада, готовы новая крыша и окна. Школу оснастят кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий, сообщает пресс-служба правительства округа.

«Сейчас в образовательном учреждении полностью готова коробка здания, установлены крыша и окна, завершаются работы по теплоизоляции здания. Качество строительства контролируют инспекторы службы Госстройнадзора. Школу оснастят по новейшим стандартам специализированными кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий», — говорится в сообщении.

В школе Губкинского предусмотрены информационно-технический центр, два спортзала, столовая, актовый зал и аудитория для лекций. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе ремонта был утеплен фасад школы в Губкинском, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму.

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Власти ЯНАО отчитались о ходе капитального ремонта школы в Губкинском (ЯНАО). В образовательном учреждении на 800 детей строители завершают утепление фасада, готовы новая крыша и окна. Школу оснастят кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий, сообщает пресс-служба правительства округа. «Сейчас в образовательном учреждении полностью готова коробка здания, установлены крыша и окна, завершаются работы по теплоизоляции здания. Качество строительства контролируют инспекторы службы Госстройнадзора. Школу оснастят по новейшим стандартам специализированными кабинетами и лабораториями для изучения естественных наук и IT-технологий», — говорится в сообщении. В школе Губкинского предусмотрены информационно-технический центр, два спортзала, столовая, актовый зал и аудитория для лекций. Ранее URA.RU сообщало, что в ходе ремонта был утеплен фасад школы в Губкинском, обновлено напольное покрытие. Была произведена покраска стен, теперь корпуса учреждения имеют индивидуальную цветовую гамму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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