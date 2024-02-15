Спортсмен из главного вуза Кургана выиграл Всероссийские соревнования по дзюдо. Фото

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Третий этап Мирового турнира по дзюдо "Большой шлем 2017". Екатеринбург, соревнования, дзюдо, турнир большой шлем
Студент-заочник из КГУ победил в турнире по дзюдо в Москве (архивное фото) Фото:

Студент Курганского госуниверситета Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. Состязания проходили в Москве 10 февраля, сообщает пресс-служба вуза.

«Студент-заочник института педагогики, психологии и физической культуры Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо „Турнир посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ю. А. Зайцева“. Алишер взял „золото“ в весовой категории 81 килограмм», — говорится в группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». Также студент стал вторым на Всероссийском турнире среди юниоров до 23 лет «Кубок Ярослава Керода».

Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Даниил Лаврентьев победил на турнире в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року.

Дзюдоист из КГУ победил на Всероссийских соревнованиях в Москве
Дзюдоист из КГУ победил на Всероссийских соревнованиях в Москве
Фото:

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Студент Курганского госуниверситета Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. Состязания проходили в Москве 10 февраля, сообщает пресс-служба вуза. «Студент-заочник института педагогики, психологии и физической культуры Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо „Турнир посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ю. А. Зайцева“. Алишер взял „золото“ в весовой категории 81 килограмм», — говорится в группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». Также студент стал вторым на Всероссийском турнире среди юниоров до 23 лет «Кубок Ярослава Керода». Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Даниил Лаврентьев победил на турнире в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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