Спортсмен из главного вуза Кургана выиграл Всероссийские соревнования по дзюдо. Фото

15 февраля 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Студент-заочник из КГУ победил в турнире по дзюдо в Москве (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Студент Курганского госуниверситета Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. Состязания проходили в Москве 10 февраля, сообщает пресс-служба вуза. «Студент-заочник института педагогики, психологии и физической культуры Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо „Турнир посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ю. А. Зайцева“. Алишер взял „золото“ в весовой категории 81 килограмм», — говорится в группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». Также студент стал вторым на Всероссийском турнире среди юниоров до 23 лет «Кубок Ярослава Керода». Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Даниил Лаврентьев победил на турнире в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року. Дзюдоист из КГУ победил на Всероссийских соревнованиях в Москве Фото: Курганский государственный университет https://vk.com/wall-42645441_19662

Студент Курганского госуниверситета Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо. Состязания проходили в Москве 10 февраля, сообщает пресс-служба вуза. «Студент-заочник института педагогики, психологии и физической культуры Алишер Катамардов завоевал золотую медаль на Всероссийских соревнованиях по дзюдо „Турнир посвященный памяти заслуженного тренера СССР Ю. А. Зайцева“. Алишер взял „золото“ в весовой категории 81 килограмм», — говорится в группе КГУ в соцсети «ВКонтакте». Также студент стал вторым на Всероссийском турнире среди юниоров до 23 лет «Кубок Ярослава Керода». Ранее URA.RU писало, что курганский дзюдоист Даниил Лаврентьев победил на турнире в Португалии. В финальной схватке в весовой категории до 73 кг спортсмен победил испанца Сальвадора Касеса Року.