Как прекратить атаки ВСУ по Белгороду

Депутат Соболев: выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода

15 февраля 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

ВС РФ нужно усилить наступление в зоне СВО, считает Виктор Соболев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Необходимо полностью освободить территории Украины вплоть до ее западных границ, чтобы прекратить атаки по российским городами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. Днем 15 февраля в Белгородской области была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ, сообщило Минобороны. Российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова. По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 получили ранения. «Нужно выполнить сначала ближайшую задачу — освободить все территории, захваченные ныне ВСУ в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской, Запорожской областях. Это ближайшая задача. Ну и, безусловно, идти дальше. Мое личное мнение, нужно выходить на западные границы Украины, чтобы полностью обезопасить себя от каких бы то ни было ударов», — подчеркнул Виктор Соболев. Генерал-лейтенант добавил, что российской армии нужно усилить свою работу по переходу в наступление в зоне СВО. «Это недопустимо, что Белгород ВСУ обстреливают, что обстреливают Донецк, Лисичанск и все другие города. Надо быстрее решать те задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами. А именно их восстановление до уровня, когда они от отражения контрнаступления перейдут к более решительным действиям. Меры принимаются, но нужно все делать быстрее», — отметил Соболев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Необходимо полностью освободить территории Украины вплоть до ее западных границ, чтобы прекратить атаки по российским городами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант, командующий 58-й армией (2003 год) Виктор Соболев. Днем 15 февраля в Белгородской области была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ, сообщило Минобороны. Российские средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire. Серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова. По предварительным данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 получили ранения. «Нужно выполнить сначала ближайшую задачу — освободить все территории, захваченные ныне ВСУ в ЛНР и ДНР, а также в Херсонской, Запорожской областях. Это ближайшая задача. Ну и, безусловно, идти дальше. Мое личное мнение, нужно выходить на западные границы Украины, чтобы полностью обезопасить себя от каких бы то ни было ударов», — подчеркнул Виктор Соболев. Генерал-лейтенант добавил, что российской армии нужно усилить свою работу по переходу в наступление в зоне СВО. «Это недопустимо, что Белгород ВСУ обстреливают, что обстреливают Донецк, Лисичанск и все другие города. Надо быстрее решать те задачи, которые стоят перед нашими вооруженными силами. А именно их восстановление до уровня, когда они от отражения контрнаступления перейдут к более решительным действиям. Меры принимаются, но нужно все делать быстрее», — отметил Соболев.