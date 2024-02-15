В мэрии Пыть-Яха ответили на претензии жителей, которые жаловались Путину из-за скандала с балками

Администрация Пыть-Яха внесла изменения в генплан города из-за СНТ «Подлесный»

15 февраля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

В мэрии Пыть-Яха рассказали о причине задержки официального оформления территории СНТ Фото: Александр Елизаров © URA.RU Администрация Пыть-Яха (ХМАО) задержала официальное оформление балков в СНТ «Подлесный» из-за изменения генплана города. Длительное ожидание заставило жителей территории обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. В мэрии Пыть-Яха журналисту URA.RU прокомментировали жалобу жильцов. «Основным вопросом согласования проекта межевания территории СНТ „Подлесное“ является санитарно-защитная зона КОС-7000. Согласно материалам генерального плана, г. Пыть-Яха территория межевания ТСН СНТ „Подлесное“ попадает в санитарно-защитные зоны: объектов инженерной инфраструктуры, объектов производственной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе администрации города. Исходя из СанПиН, в санитарно-защитной зоне нельзя размещать территории застройки, СНТ, дачных и садово-огородных участков. Чтобы согласовать проект межевания СНТ «Подлесный», администрация Пыть-Яха исключила из генерального плана города санитарно-защитную зону, являющуюся помехой. Теперь проект генплана согласуют с окружными властями и утвердят в думе Пыть-Яха. Только после этого мэрия сможет окончательно оформить СНТ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, где пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По вопросу о нарушении прав жителей СНТ прокуратура города проводит проверку. Также в историю вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Администрация Пыть-Яха (ХМАО) задержала официальное оформление балков в СНТ «Подлесный» из-за изменения генплана города. Длительное ожидание заставило жителей территории обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой. В мэрии Пыть-Яха журналисту URA.RU прокомментировали жалобу жильцов. «Основным вопросом согласования проекта межевания территории СНТ „Подлесное“ является санитарно-защитная зона КОС-7000. Согласно материалам генерального плана, г. Пыть-Яха территория межевания ТСН СНТ „Подлесное“ попадает в санитарно-защитные зоны: объектов инженерной инфраструктуры, объектов производственной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры», — сообщили в пресс-службе администрации города. Исходя из СанПиН, в санитарно-защитной зоне нельзя размещать территории застройки, СНТ, дачных и садово-огородных участков. Чтобы согласовать проект межевания СНТ «Подлесный», администрация Пыть-Яха исключила из генерального плана города санитарно-защитную зону, являющуюся помехой. Теперь проект генплана согласуют с окружными властями и утвердят в думе Пыть-Яха. Только после этого мэрия сможет окончательно оформить СНТ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что жители дачного кооператива «Подлесное» из Пыть-Яха написали коллективное письмо президенту Владимиру Путину, где пожаловались на проблемы с оформлением земельных участков в собственность. По вопросу о нарушении прав жителей СНТ прокуратура города проводит проверку. Также в историю вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.