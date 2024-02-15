Объявленных в федеральный розыск участников тюменской перестрелки задержали в Самаре. Видео

В Самаре полицейские задержали участников перестрелки в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчины скрывались от федерального розыска в Самаре Фото:

В Самаре задержаны участники резонансной перестрелки, которая произошла в Тюмени 5 января и попала на видео. О задержании находящихся в федеральном розыске фигурантов сообщает «МВД Медиа»

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками полиции Самарской области и при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали в Самаре двух граждан, находившихся в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время подозреваемые доставлены в город Тюмень и переданы в Следственное управление СКР по Тюменской области», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказало URA.RU, перестрелка произошла на улице Муравленко в Тюмени 5 января. В результате пострадал один мужчина, а стрельба попала на видео. Позже участников перестрелки объявили в федеральный розыск, а затем арестовали их пособника.

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В Самаре задержаны участники резонансной перестрелки, которая произошла в Тюмени 5 января и попала на видео. О задержании находящихся в федеральном розыске фигурантов сообщает «МВД Медиа» «Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками полиции Самарской области и при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали в Самаре двух граждан, находившихся в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время подозреваемые доставлены в город Тюмень и переданы в Следственное управление СКР по Тюменской области», — говорится в сообщении. Как ранее рассказало URA.RU, перестрелка произошла на улице Муравленко в Тюмени 5 января. В результате пострадал один мужчина, а стрельба попала на видео. Позже участников перестрелки объявили в федеральный розыск, а затем арестовали их пособника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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