В Самаре полицейские задержали участников перестрелки в Тюмени

Мужчины скрывались от федерального розыска в Самаре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Самаре задержаны участники резонансной перестрелки, которая произошла в Тюмени 5 января и попала на видео. О задержании находящихся в федеральном розыске фигурантов сообщает «МВД Медиа»

«Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области во взаимодействии с оперативниками полиции Самарской области и при поддержке спецподразделения Росгвардии задержали в Самаре двух граждан, находившихся в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство. В настоящее время подозреваемые доставлены в город Тюмень и переданы в Следственное управление СКР по Тюменской области», — говорится в сообщении.

Как ранее рассказало URA.RU, перестрелка произошла на улице Муравленко в Тюмени 5 января. В результате пострадал один мужчина, а стрельба попала на видео. Позже участников перестрелки объявили в федеральный розыск, а затем арестовали их пособника.