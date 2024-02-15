В Петербурге налоговики начали проверки бизнеса Ивлеевой

15 февраля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Питерская налоговая начала проверку Илвеевой после обращения Бородина Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга вслед за московскими коллегами начали проверять ИП блогера Анастасии Ивлеевой. Проверки начались после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. Новость по теме Почему про Ивлееву вспомнила налоговая «Питерские налоговики начали выездную проверку ИП Анастасии Ивлеевой», — говорится в сообщении. Сотрудники ФНС начали проверки после обращения Виталия Бородина, попросившего изучить документы блогерши. Ранее сообщалось, что после проведения «голой вечеринки» Ивлееву начали проверять налоговые службы по поводу неуплаты налогов. ФНС также запрашивала информацию, которая касается рекламы у блогера. Кроме того, по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» блогерше грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) Санкт-Петербурга вслед за московскими коллегами начали проверять ИП блогера Анастасии Ивлеевой. Проверки начались после обращения главы федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Питерские налоговики начали выездную проверку ИП Анастасии Ивлеевой», — говорится в сообщении. Сотрудники ФНС начали проверки после обращения Виталия Бородина, попросившего изучить документы блогерши. Ранее сообщалось, что после проведения «голой вечеринки» Ивлееву начали проверять налоговые службы по поводу неуплаты налогов. ФНС также запрашивала информацию, которая касается рекламы у блогера. Кроме того, по статье 199 уголовного кодекса России — «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» блогерше грозит до пяти лет лишения свободы.