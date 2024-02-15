Тюменским бизнесменам закроют доступ к сервису по поиску попутчиков BlaBlaCar

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт работы сервиса каршеринга "Делимобиль" в Екатеринбурге , лобовое стекло, машина, водитель, автолюбитель, чистота, автомобиль, авто, мойка автомобиля
В BlaBlaCar заявили, что аккаунты бизнесменов будут блокироваться за нарушение условий использования сервиса Фото:

Аккаунты тюменских бизнесменов, которые зарабатывают на междугородних перевозках с помощью сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, будут блокироваться. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее агентство писало о том, что местные предприниматели начали массово использовать сервис для поиска клиентов.

«Использование BlaBlaCar в коммерческих целях противоречит условиям использования, а также основному предназначению сервиса. На каждый такой случай мы оперативно реагируем и принимаем меры, вплоть до блокировки аккаунта», — сообщили URA.RU в пресс-службе BlaBlaCar.

Ранее агентство писало о том, что тюменские бизнесмены, которые занимаются междугородними перевозками, начали массово искать клиентов с помощью BlaBlaCar, выставляя минимальные цены на поездки. По данным источников агентства, из-за этого простые водители, которые также пользуются указанным сервисом, фактически лишились заявок от пассажиров.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аккаунты тюменских бизнесменов, которые зарабатывают на междугородних перевозках с помощью сервиса по поиску попутчиков BlaBlaCar, будут блокироваться. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Ранее агентство писало о том, что местные предприниматели начали массово использовать сервис для поиска клиентов. «Использование BlaBlaCar в коммерческих целях противоречит условиям использования, а также основному предназначению сервиса. На каждый такой случай мы оперативно реагируем и принимаем меры, вплоть до блокировки аккаунта», — сообщили URA.RU в пресс-службе BlaBlaCar. Ранее агентство писало о том, что тюменские бизнесмены, которые занимаются междугородними перевозками, начали массово искать клиентов с помощью BlaBlaCar, выставляя минимальные цены на поездки. По данным источников агентства, из-за этого простые водители, которые также пользуются указанным сервисом, фактически лишились заявок от пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...