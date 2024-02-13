Тюменский суд отправил в СИЗО парня, нападавшего на школьников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд. Тюмень
Тюменец проведет под арестом минимум два месяца Фото:

Центральный суд Тюмени отправил в СИЗО 18-летнего парня, который вместе с товарищами нападал на сверстников. Об этом из зала суда сообщает журналист URA.RU. Двое других фигурантов уголовного дела о хулиганстве получат меры пресечения за закрытыми дверями, так как они несовершеннолетние.

«18-летнего парня, который стал совершеннолетним совсем недавно, отправили в СИЗО на два месяца. По еще двум фигурантам заседания пройдут в закрытом режиме, так как они несовершеннолетние», — сообщил журналист агентства.

Как ранее писало URA.RU, 12 февраля тюменские следователи возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Ситуацией с нападением школьников на сверстников также заинтересовались руководитель СКР Александр Бастрыкин, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Ярослав Нилов.

В азербайджанской диаспоре агентству заявили, что со школьниками, которые избивали сверстников, была проведена беседа. Сам инцидент там назвали обычной бытовой дракой между подростками.

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный суд Тюмени отправил в СИЗО 18-летнего парня, который вместе с товарищами нападал на сверстников. Об этом из зала суда сообщает журналист URA.RU. Двое других фигурантов уголовного дела о хулиганстве получат меры пресечения за закрытыми дверями, так как они несовершеннолетние. «18-летнего парня, который стал совершеннолетним совсем недавно, отправили в СИЗО на два месяца. По еще двум фигурантам заседания пройдут в закрытом режиме, так как они несовершеннолетние», — сообщил журналист агентства. Как ранее писало URA.RU, 12 февраля тюменские следователи возбудили уголовное дело за хулиганство в отношении банды подростков, которые избивали местных жителей и выкладывали видео драк в соцсетях. Ситуацией с нападением школьников на сверстников также заинтересовались руководитель СКР Александр Бастрыкин, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и депутат Госдумы Ярослав Нилов. В азербайджанской диаспоре агентству заявили, что со школьниками, которые избивали сверстников, была проведена беседа. Сам инцидент там назвали обычной бытовой дракой между подростками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...