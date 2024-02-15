Тагильчане рассказали Путину, как им живется

Жители Нижнего Тагила заявили Путину, что у них есть все для жизни

15 февраля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин посетил с рабочим визитом «Уралвагонзавод» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Нижнего Тагила, работающие на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех), во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявили, что дела в городе идут очень хорошо и им ничего не нужно. Трансляция встречи велась в telegram-канале ТАСС. «А как город?» — спросил Владимир Путин после того, как сотрудники УВЗ рассказали ему о работе. «Развивается», — ответили ему. Путин напомнил, что для Нижнего Тагила в 2013 году составляли программу развития, затем к 300-летию (2022 год) обновили ее. «В программе шесть направлений, в том числе по развитию дорог, освещения, парков», — напомнил президент. Рабочие подтвердили, что реализация программы идет. «Парки реставрируются, качество дорог улучшилось, [уличного] освещения стало больше», — рассказали сотрудники. И на вопрос о том, что еще нужно городу, заявили, что, «наверное, ничего». Путин прибыл в Нижний Тагил вечером 15 февраля. На «Уралвагонзаводе» гендиректор концерна Александр Потапов провел президенту и вице-премьеру Денису Мантурову экскурсию по цеху. Глава государства также пообщался с рабочими, в частности, рассказал, как планируется решать проблему с кадрами на УВЗ, а также сделал фото на фоне танка. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев писал у себя в telegram-канале, что глава государства осмотрел новый цех трансмиссий и познакомился с производством бронетехники. А по пути с УВЗ Путин заехал в обновленную школу №32. Все, что известно о визите Путина в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU и отдельном сюжете. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нижнего Тагила, работающие на «Уралвагонзаводе» (входит в концерн УВЗ госкорпорации Ростех), во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявили, что дела в городе идут очень хорошо и им ничего не нужно. Трансляция встречи велась в telegram-канале ТАСС. «А как город?» — спросил Владимир Путин после того, как сотрудники УВЗ рассказали ему о работе. «Развивается», — ответили ему. Путин напомнил, что для Нижнего Тагила в 2013 году составляли программу развития, затем к 300-летию (2022 год) обновили ее. «В программе шесть направлений, в том числе по развитию дорог, освещения, парков», — напомнил президент. Рабочие подтвердили, что реализация программы идет. «Парки реставрируются, качество дорог улучшилось, [уличного] освещения стало больше», — рассказали сотрудники. И на вопрос о том, что еще нужно городу, заявили, что, «наверное, ничего». Путин прибыл в Нижний Тагил вечером 15 февраля. На «Уралвагонзаводе» гендиректор концерна Александр Потапов провел президенту и вице-премьеру Денису Мантурову экскурсию по цеху. Глава государства также пообщался с рабочими, в частности, рассказал, как планируется решать проблему с кадрами на УВЗ, а также сделал фото на фоне танка. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев писал у себя в telegram-канале, что глава государства осмотрел новый цех трансмиссий и познакомился с производством бронетехники. А по пути с УВЗ Путин заехал в обновленную школу №32. Все, что известно о визите Путина в Свердловскую область — в онлайн-трансляции URA.RU и отдельном сюжете.