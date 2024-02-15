15 февраля 2024

В курганское село приглашают специалиста на зарплату 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Алексея Текслера в Чебаркульский район. Челябинская область, трактор, поле, сельхозтехника, сельское хозяйство
В село Привольное приглашают на работу агронома Фото:

В село Привольное Половинского округа (Курганская область) приглашается агроном. Специалисту предлагают зарплату 150 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на сайте популярных объявлений.

«Требуется агроном в село Привольное, зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. У специалиста должно быть высшее агрономическое образование», — говорится в объявлении.

Компания обещает специалисту жилье, питание, автомобиль, спецодежду. В обязанности агронома входят проведение весенних и осенних полевых работ. Также требуется умение работать с гербицидами.

Ранее в Курганской области была открыта вакансия специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещали зарплату до 150 тысяч рублей.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В село Привольное Половинского округа (Курганская область) приглашается агроном. Специалисту предлагают зарплату 150 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на сайте популярных объявлений. «Требуется агроном в село Привольное, зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. У специалиста должно быть высшее агрономическое образование», — говорится в объявлении. Компания обещает специалисту жилье, питание, автомобиль, спецодежду. В обязанности агронома входят проведение весенних и осенних полевых работ. Также требуется умение работать с гербицидами. Ранее в Курганской области была открыта вакансия специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещали зарплату до 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...