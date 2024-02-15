В курганское село приглашают специалиста на зарплату 150 тысяч рублей

В село Привольное Половинского округа (Курганская область) приглашается агроном. Специалисту предлагают зарплату 150 тысяч рублей в месяц. Информация о вакансии опубликована на сайте популярных объявлений.
«Требуется агроном в село Привольное, зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. У специалиста должно быть высшее агрономическое образование», — говорится в объявлении.
Компания обещает специалисту жилье, питание, автомобиль, спецодежду. В обязанности агронома входят проведение весенних и осенних полевых работ. Также требуется умение работать с гербицидами.
Ранее в Курганской области была открыта вакансия специалиста по землеустройству со свободным рабочим графиком. Сотруднику обещали зарплату до 150 тысяч рублей.
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