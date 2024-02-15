15 февраля 2024

Власти показали, как выглядит изнутри самая большая школа Кургана. Фото

В самой большой школе Кургана проводятся отделочные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
Школа находится в 12-м микрорайоне Заозерного Фото:

Курганские власти показали, как выглядит изнутри школа на 1500 мест в Заозерном районе, которую строит «Курганстальмост». Фото отделочных работ опубликованы на одном из ресурсов правительства региона.

«Общеобразовательная школа на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Статус работ по объекту: реализация проекта. На строительство выделено 1 395 065 072 рубля», — указано на сайте. В качестве отчета приложены фотографии отделочных работ в кабинетах, холлах и других помещениях.

Изначально строительство школы должны были завершить в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сдача объекта перенеслась на новый год. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода компании «Авиапромстрой» из Москвы. Инсайдеры URA.RU сообщали, что закончить работы по школе якобы должны в феврале 2024 года. Строителей собирают по несколько раз день на совещания и требуют ускорить темпы работ. Источники сообщали, что в школу уже начали завозить мебель и оборудование.

В самой большой школе Кургана идут отделочные работы
В самой большой школе Кургана идут отделочные работы
Фото:

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Курганские власти показали, как выглядит изнутри школа на 1500 мест в Заозерном районе, которую строит «Курганстальмост». Фото отделочных работ опубликованы на одном из ресурсов правительства региона. «Общеобразовательная школа на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Статус работ по объекту: реализация проекта. На строительство выделено 1 395 065 072 рубля», — указано на сайте. В качестве отчета приложены фотографии отделочных работ в кабинетах, холлах и других помещениях. Изначально строительство школы должны были завершить в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сдача объекта перенеслась на новый год. Генподрядчиком объекта выступает предприятие «Курганстальмост», которое взялось за проект после ухода компании «Авиапромстрой» из Москвы. Инсайдеры URA.RU сообщали, что закончить работы по школе якобы должны в феврале 2024 года. Строителей собирают по несколько раз день на совещания и требуют ускорить темпы работ. Источники сообщали, что в школу уже начали завозить мебель и оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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