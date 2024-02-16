Песков прокомментировал смерть Навального*

Песков: причины смерти Навального* должны выяснить медики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков дал первые комментарии по смерти Навального* Фото:

Причина смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) устанавливается медиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть определенный свод правил, которыми мы будем руководствоваться. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть», — заявил Дмитрий Песков. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Навальный умер в колонии №3 поселка Харп в ЯНАО 16 февраля. Работники скорой помощи пытались его спасти, однако безуспешно. В колонию направлена комиссия ФСИН.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Причина смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) устанавливается медиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть определенный свод правил, которыми мы будем руководствоваться. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть», — заявил Дмитрий Песков. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Навальный умер в колонии №3 поселка Харп в ЯНАО 16 февраля. Работники скорой помощи пытались его спасти, однако безуспешно. В колонию направлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...