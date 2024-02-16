Песков прокомментировал смерть Навального*

Песков: причины смерти Навального* должны выяснить медики

16 февраля 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков дал первые комментарии по смерти Навального* Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причина смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) устанавливается медиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть определенный свод правил, которыми мы будем руководствоваться. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть», — заявил Дмитрий Песков. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Навальный умер в колонии №3 поселка Харп в ЯНАО 16 февраля. Работники скорой помощи пытались его спасти, однако безуспешно. В колонию направлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Причина смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) устанавливается медиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Есть определенный свод правил, которыми мы будем руководствоваться. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть», — заявил Дмитрий Песков. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Навальный умер в колонии №3 поселка Харп в ЯНАО 16 февраля. Работники скорой помощи пытались его спасти, однако безуспешно. В колонию направлена комиссия ФСИН. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов