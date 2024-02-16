Песков прокомментировал смерть Навального*

Причина смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) устанавливается медиками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть определенный свод правил, которыми мы будем руководствоваться. Я не знаю, оторвался ли тромб, должны медики смотреть», — заявил Дмитрий Песков. Его слова опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Навальный умер в колонии №3 поселка Харп в ЯНАО 16 февраля. Работники скорой помощи пытались его спасти, однако безуспешно. В колонию направлена комиссия ФСИН.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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