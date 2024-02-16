ВСУ официально подтвердили отступление из укрепрайона на юге от Авдеевки

Бойцы ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки (ДНР). Об этом сообщил командующий украинских сил Александр Тарнавский.
«После многих месяцев противостояния, командование ОСУВ приняло решение отойти с позиции „Зенит“ на юго-восточную окраину Авдеевки. Решение отойти было принято для сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки», — пишет генерал Тарнавский, передает издание «Страна». По его словам, сейчас ВСУ продолжают перегруппировку войск и усиливают подразделения.
Бои за Авдеевку активизировались в последнее время. ВСУ близки к тому, чтобы сдать город. Это связано с нехваткой боеприпасов и приостановки помощи со стороны США для Украины. Подробнее — в материале URA.RU.
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