Что сейчас происходит под Авдеевкой, где ВС РФ перешли в активное наступление

Кирби признал, что Авдеевка может вскоре перейти под контроль России

16 февраля 2024 в 09:42 Размер текста - 17 +

Российские военные вытесняют ВСУ из Авдеевки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска продолжают активное наступление в районе Авдеевки. ВСУ из-за нехватки вооружения сталкиваются с тяжелым положением, которое может привести к скорому отступлению украинских военных из города. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о ситуации в Авдеевке. ВСУ близки к потере Авдеевки из-за дефицита боеприпасов Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предупредил, что российские войска близки к установлению контроля над городом Авдеевка из-за нехватки ресурсов у украинских вооруженных сил и приостановки помощи США. Интенсивные боевые действия приводят к критической ситуации для украинской армии в Авдеевке. Кирби также отметил, что у ВСУ заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Предупреждение Белого дома пришло во время ожесточенной дискуссии в Конгрессе по поводу оказания дополнительной помощи Украине. В то время как Сенат одобрил пакет помощи размером в 60 миллиардов долларов, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что этот законопроект не будет вынесен на голосование в палате. Белый дом критиковал Джонсона за его решение и указывал на угрозу для национальной безопасности США, а также на утрату авторитета республиканцев в Конгрессе. Зеленский обсудил сложную ситуацию ВСУ в Авдеевке Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят на фронте целый день, посещая важные точки, включая Авдеевку, Купянск и Лиман. В данный момент решаются вопросы комплектования частей, усиления и управления войсками. Также планируется усиление беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, заключил президент Украины. ВС РФ установили контроль над главным въездом в Авдеевку Военные силы РФ контролируют главный въезд в Авдеевку, где ранее записывал обращение Зеленский. Российский флаг установлен на севере города. Военкор Евгений Поддубный отметил, что оборона украинских формирований в Авдеевке слабеет на фоне значительных потерь и успешных действий российских войск. Российские военные действуют в Авдеевке более профессионально Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Александр Бородин сообщил, что российские войска на авдеевском участке проявляют большую профессиональность в Артемовске (Бахмут). Он также отметил, что ситуация в районе для ВСУ является критической. ВС РФ имеют возможность атаковать украинских военных со всех направлений, заключил Бородин. ВСУ начали частичный отход из Авдеевки По информации газеты Washington Post, бойцы ВСУ уже начали частичный отход из Авдеевки. Украинские военные считают, что сдача города российской армии только вопрос времени. Военные отмечают, что штурм авдеевского коксохимического завода не имеет смысла, так как российские военные окружают предприятие, что вынуждает украинских военных отступить. ВС РФ сохраняют инициативу на поле боя в силу недостатка у ВСУ оружия, снарядов и денежных средств. Украинские военные покинули укрепрайон «Зенит» в Авдеевке Согласно сообщению украинского военного паблика Deep State, российские войска установили контроль над укрепрайоном «Зенит» к югу от Авдеевки. Не все украинские военные смогли выбраться из окружения. Российские силы продвигаются на юго-запад и захватывают въезд в город. Снабжение гарнизона ВСУ остается уязвимым, так как российские силы приближаются с севера к еще одной важной дороге. Растет вероятность окружения российскими военными основной части города. В такой ситуации ВСУ могут попытаться контратаковать для восстановления контроля над дорогами в Авдеевку, либо покинуть южную часть города, чтобы не попасть в окружение. ВСУ могут потерять Авдеевку в ближайшие дни Украина рискует потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели, согласно мнению эксперта Юлиану Репке. Он отмечает, что ширина коридора между украинскими и российскими позициями составляет всего 4,85 километра. Украинское военное руководство не оставляет попыток удержать Авдеевку Украина усиливает оборону Авдеевки, используя одну из своих лучших бригад, говорится в материале Forbes. Однако это сопряжено с огромным риском, так как город находится под наступлением российских войск. Медленное разрушение украинской обороны на этом направлении заставило третью бригаду ВСУ прервать обучение и вернуться на фронт. Однако, когда в Авдеевке закончатся боеприпасы, количество находящихся в городе бригад уже не будет иметь значения. Решение украинского командования усилить оборону выглядит спорным, заключил автор. ВСУ отходят на более выгодные позиции Украинские солдаты отходят с некоторых позиций в Авдеевке после прорыва российских войск и возникновения угрозы окружения. ВСУ был проложен запасной логистический маршрут для доставки грузов. Установление контроля над городом будет значительным успехом ВС РФ. Российская армия могла проводить ротацию войск и использовать больше ресурсов, что помогло ей забрать инициативу в свои руки. Обстановка в районе Авдеевки Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска продолжают активное наступление в районе Авдеевки. ВСУ из-за нехватки вооружения сталкиваются с тяжелым положением, которое может привести к скорому отступлению украинских военных из города. URA.RU в своем материале подробно рассказывает о ситуации в Авдеевке. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби предупредил, что российские войска близки к установлению контроля над городом Авдеевка из-за нехватки ресурсов у украинских вооруженных сил и приостановки помощи США. Интенсивные боевые действия приводят к критической ситуации для украинской армии в Авдеевке. Кирби также отметил, что у ВСУ заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Предупреждение Белого дома пришло во время ожесточенной дискуссии в Конгрессе по поводу оказания дополнительной помощи Украине. В то время как Сенат одобрил пакет помощи размером в 60 миллиардов долларов, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что этот законопроект не будет вынесен на голосование в палате. Белый дом критиковал Джонсона за его решение и указывал на угрозу для национальной безопасности США, а также на утрату авторитета республиканцев в Конгрессе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров проводят на фронте целый день, посещая важные точки, включая Авдеевку, Купянск и Лиман. В данный момент решаются вопросы комплектования частей, усиления и управления войсками. Также планируется усиление беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, заключил президент Украины. Военные силы РФ контролируют главный въезд в Авдеевку, где ранее записывал обращение Зеленский. Российский флаг установлен на севере города. Военкор Евгений Поддубный отметил, что оборона украинских формирований в Авдеевке слабеет на фоне значительных потерь и успешных действий российских войск. Спикер 3-й отдельной штурмовой бригады украинской армии Александр Бородин сообщил, что российские войска на авдеевском участке проявляют большую профессиональность в Артемовске (Бахмут). Он также отметил, что ситуация в районе для ВСУ является критической. ВС РФ имеют возможность атаковать украинских военных со всех направлений, заключил Бородин. По информации газеты Washington Post, бойцы ВСУ уже начали частичный отход из Авдеевки. Украинские военные считают, что сдача города российской армии только вопрос времени. Военные отмечают, что штурм авдеевского коксохимического завода не имеет смысла, так как российские военные окружают предприятие, что вынуждает украинских военных отступить. ВС РФ сохраняют инициативу на поле боя в силу недостатка у ВСУ оружия, снарядов и денежных средств. Согласно сообщению украинского военного паблика Deep State, российские войска установили контроль над укрепрайоном «Зенит» к югу от Авдеевки. Не все украинские военные смогли выбраться из окружения. Российские силы продвигаются на юго-запад и захватывают въезд в город. Снабжение гарнизона ВСУ остается уязвимым, так как российские силы приближаются с севера к еще одной важной дороге. Растет вероятность окружения российскими военными основной части города. В такой ситуации ВСУ могут попытаться контратаковать для восстановления контроля над дорогами в Авдеевку, либо покинуть южную часть города, чтобы не попасть в окружение. Украина рискует потерять Авдеевку в ближайшие дни или недели, согласно мнению эксперта Юлиану Репке. Он отмечает, что ширина коридора между украинскими и российскими позициями составляет всего 4,85 километра. Украина усиливает оборону Авдеевки, используя одну из своих лучших бригад, говорится в материале Forbes. Однако это сопряжено с огромным риском, так как город находится под наступлением российских войск. Медленное разрушение украинской обороны на этом направлении заставило третью бригаду ВСУ прервать обучение и вернуться на фронт. Однако, когда в Авдеевке закончатся боеприпасы, количество находящихся в городе бригад уже не будет иметь значения. Решение украинского командования усилить оборону выглядит спорным, заключил автор. Украинские солдаты отходят с некоторых позиций в Авдеевке после прорыва российских войск и возникновения угрозы окружения. ВСУ был проложен запасной логистический маршрут для доставки грузов. Установление контроля над городом будет значительным успехом ВС РФ. Российская армия могла проводить ротацию войск и использовать больше ресурсов, что помогло ей забрать инициативу в свои руки.