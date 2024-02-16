Путин: Россия будет расширять альянсы с дружественными партнерами

Россия будет расширять международные альянсы с дружественными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области, отметив, что Россия не может сама все производить.
«Россия намерена расширять международные альянсы с дружественными партнерами, потому что невозможно выпускать все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Путин отметил, что российская промышленность развивается даже в условиях санкционного давления. Отечественные компании успешно заменяют иностранную продукцию. URA.RU подробно рассказывало о компании «Конар», которую Путин посетил в Челябинске.
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