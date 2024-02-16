Путин: Россия будет расширять альянсы с дружественными партнерами

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Конар. Челябинск
Владимир Путин рассказал, что Россия будет укреплять международные связи Фото:
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В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Россия будет расширять международные альянсы с дружественными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области, отметив, что Россия не может сама все производить.

«Россия намерена расширять международные альянсы с дружественными партнерами, потому что невозможно выпускать все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Путин работает в Челябинске. Онлайн-трансляция

Ранее Путин отметил, что российская промышленность развивается даже в условиях санкционного давления. Отечественные компании успешно заменяют иностранную продукцию. URA.RU подробно рассказывало о компании «Конар», которую Путин посетил в Челябинске.

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Россия будет расширять международные альянсы с дружественными странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и работниками промышленности Челябинской области, отметив, что Россия не может сама все производить. «Россия намерена расширять международные альянсы с дружественными партнерами, потому что невозможно выпускать все самим», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Путин отметил, что российская промышленность развивается даже в условиях санкционного давления. Отечественные компании успешно заменяют иностранную продукцию. URA.RU подробно рассказывало о компании «Конар», которую Путин посетил в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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