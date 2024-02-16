16 февраля 2024

Байден в связи со смертью Навального* потребовал денег для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Джо Байден придумал новый повод, чтобы дать деньги Украине Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Украине необходимо выделить деньги из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Эта трагедия (смерть Навального — прим. URA.RU) напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы она смогла защитить себя», — сказал Джо Байден в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне. Видео появилось на youtube-канале «Голос Америки».

По словам американского президента, сейчас власти США изучают возможные варианты действий в связи со смертью Навального в колонии ЯНАО. Он умер 16 февраля, ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но безрезультатно. В Следственном комитете России отметили, что на территории колонии будет организована проверка.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Украине необходимо выделить деньги из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Эта трагедия (смерть Навального — прим. URA.RU) напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы она смогла защитить себя», — сказал Джо Байден в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне. Видео появилось на youtube-канале «Голос Америки». По словам американского президента, сейчас власти США изучают возможные варианты действий в связи со смертью Навального в колонии ЯНАО. Он умер 16 февраля, ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но безрезультатно. В Следственном комитете России отметили, что на территории колонии будет организована проверка. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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