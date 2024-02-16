Байден в связи со смертью Навального* потребовал денег для Украины

16 февраля 2024 в 23:49 Размер текста - 17 +

Джо Байден придумал новый повод, чтобы дать деньги Украине Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Навальный скончался в колонии Украине необходимо выделить деньги из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Эта трагедия (смерть Навального — прим. URA.RU) напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы она смогла защитить себя», — сказал Джо Байден в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне. Видео появилось на youtube-канале «Голос Америки». По словам американского президента, сейчас власти США изучают возможные варианты действий в связи со смертью Навального в колонии ЯНАО. Он умер 16 февраля, ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но безрезультатно. В Следственном комитете России отметили, что на территории колонии будет организована проверка. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Украине необходимо выделить деньги из-за смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Эта трагедия (смерть Навального — прим. URA.RU) напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы она смогла защитить себя», — сказал Джо Байден в рамках регулярного брифинга для журналистов в Вашингтоне. Видео появилось на youtube-канале «Голос Америки». По словам американского президента, сейчас власти США изучают возможные варианты действий в связи со смертью Навального в колонии ЯНАО. Он умер 16 февраля, ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но безрезультатно. В Следственном комитете России отметили, что на территории колонии будет организована проверка. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов