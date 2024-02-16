В мире США Байден: США изучают ряд вариантов действий в связи со смертью Навального* 16 февраля 2024 в 23:17 Размер текста - 17 + Байден рассмотрит варианты ужесточения санкций к России из-за смерти Навального* Фото: Official White House / Cameron Smith Власти США рассматривают ряд вариантов действий, которые они могут предпринять в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Мы рассматриваем целый ряд вариантов действий. Скажу пока только это», — объявил Байден. Такой ответ дал американский президент выступая перед журналистами в Белом доме. Они попросили его уточнить изучает ли Вашингтон возможность нового ужесточения санкций в отношении Москвы из-за смерти Навального. Навальный умер в колонии ЯНАО 16 февраля из-за того, что ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но их усилия не принесли результата. Следственный комитет России заявил, что будет организована проверка в исправительной колонии. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов Власти США рассматривают ряд вариантов действий, которые они могут предпринять в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом сообщил президент США Джо Байден. «Мы рассматриваем целый ряд вариантов действий. Скажу пока только это», — объявил Байден. Такой ответ дал американский президент выступая перед журналистами в Белом доме. Они попросили его уточнить изучает ли Вашингтон возможность нового ужесточения санкций в отношении Москвы из-за смерти Навального. Навальный умер в колонии ЯНАО 16 февраля из-за того, что ему стало плохо после прогулки. Медики пытались спасти жизнь заключенного, но их усилия не принесли результата. Следственный комитет России заявил, что будет организована проверка в исправительной колонии. * Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям