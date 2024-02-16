16 февраля 2024

Военкор Рожин: ВС РФ заняли Авдеевский завод металлоконструкций

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Российские военные заняли завод в Авдеевке, заявил Борис Рожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Об этом заявил военкор Борис Рожин.

«Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций, продолжая продвижение параллельно Индустриальному проспекту в направлении квартала многоэтажек», — написал Рожин в telegram-канале. Он отметил, что Вооруженные силы Украины оставляют объекты, которые могли послужить для них опорными пунктами.

В последние дни в Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Сроки полного освобождения Авдеевки уже исчисляются не месяцами, а днями. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.

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Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Об этом заявил военкор Борис Рожин. «Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций, продолжая продвижение параллельно Индустриальному проспекту в направлении квартала многоэтажек», — написал Рожин в telegram-канале. Он отметил, что Вооруженные силы Украины оставляют объекты, которые могли послужить для них опорными пунктами. В последние дни в Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Сроки полного освобождения Авдеевки уже исчисляются не месяцами, а днями. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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