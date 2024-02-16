Военкор Рожин: ВС РФ заняли Авдеевский завод металлоконструкций

Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Об этом заявил военкор Борис Рожин.
«Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций, продолжая продвижение параллельно Индустриальному проспекту в направлении квартала многоэтажек», — написал Рожин в telegram-канале. Он отметил, что Вооруженные силы Украины оставляют объекты, которые могли послужить для них опорными пунктами.
В последние дни в Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Сроки полного освобождения Авдеевки уже исчисляются не месяцами, а днями. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.
Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций и продолжают продвигаться в направлении квартала многоэтажек. Об этом заявил военкор Борис Рожин. «Российские войска заняли Авдеевский завод металлоконструкций, продолжая продвижение параллельно Индустриальному проспекту в направлении квартала многоэтажек», — написал Рожин в telegram-канале. Он отметил, что Вооруженные силы Украины оставляют объекты, которые могли послужить для них опорными пунктами. В последние дни в Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Сроки полного освобождения Авдеевки уже исчисляются не месяцами, а днями. Экс-разведчик Анатолий Матвийчук в разговоре с URA.RU предположил, что до взятия Авдеевки российскими войсками остались считанные дни.