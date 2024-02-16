Полковник Матвийчук: до взятия Авдеевки осталось около месяца

16 февраля 2024 в 22:05 Размер текста - 17 +

Сроки полного освобождения Авдеевки (ДНР) уже исчисляются не месяцами, а днями. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бросил в Авдеевку штурмовую бригаду, но она сейчас расчленена. Половина уже в окружении. От политической воли руководства будет зависеть, когда все закончится. Киев сдавать Авдеевку не хочет. Но группировка обречена, это однозначно. Когда точно [освободят Авдеевку], зависит от очень многих условий. Я думаю, что в течение несколько десятков дней это все закончится», — сказал Анатолий Матвийчук. ВСУ не будут сдаваться легко, уверен полковник в отставке. «Я предполагаю, нас еще ждут тяжелые бои. Это агония киевского режима. Он не знает, что делать. Для Зеленского мир — это смерть. Он никому живым не нужен. Он будет делать все, чтобы тянуть эти боевые действия, чтобы самому жить», — подчеркнул эксперт. В Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались на «мясные штурмы» и заявили, что хотят сложить оружие. Авдеевка станет первым серьезным испытанием для Сырского на посту нового главкома. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби заявил, что ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии.