Полковник Матвийчук: до взятия Авдеевки осталось около месяца

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Новая группировка ВСУ в Авдеевке попала в окружение, сказал Анатолий Матвийчук Фото:
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Сроки полного освобождения Авдеевки (ДНР) уже исчисляются не месяцами, а днями. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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Что сейчас происходит под Авдеевкой, где ВС РФ перешли в активное наступление. Фото

«Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бросил в Авдеевку штурмовую бригаду, но она сейчас расчленена. Половина уже в окружении. От политической воли руководства будет зависеть, когда все закончится. Киев сдавать Авдеевку не хочет. Но группировка обречена, это однозначно. Когда точно [освободят Авдеевку], зависит от очень многих условий. Я думаю, что в течение несколько десятков дней это все закончится», — сказал Анатолий Матвийчук.

ВСУ не будут сдаваться легко, уверен полковник в отставке. «Я предполагаю, нас еще ждут тяжелые бои. Это агония киевского режима. Он не знает, что делать. Для Зеленского мир — это смерть. Он никому живым не нужен. Он будет делать все, чтобы тянуть эти боевые действия, чтобы самому жить», — подчеркнул эксперт.

В Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались на «мясные штурмы» и заявили, что хотят сложить оружие. Авдеевка станет первым серьезным испытанием для Сырского на посту нового главкома. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби заявил, что ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии.

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Сроки полного освобождения Авдеевки (ДНР) уже исчисляются не месяцами, а днями. Об этом сообщил в разговоре с URA.RU экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский бросил в Авдеевку штурмовую бригаду, но она сейчас расчленена. Половина уже в окружении. От политической воли руководства будет зависеть, когда все закончится. Киев сдавать Авдеевку не хочет. Но группировка обречена, это однозначно. Когда точно [освободят Авдеевку], зависит от очень многих условий. Я думаю, что в течение несколько десятков дней это все закончится», — сказал Анатолий Матвийчук. ВСУ не будут сдаваться легко, уверен полковник в отставке. «Я предполагаю, нас еще ждут тяжелые бои. Это агония киевского режима. Он не знает, что делать. Для Зеленского мир — это смерть. Он никому живым не нужен. Он будет делать все, чтобы тянуть эти боевые действия, чтобы самому жить», — подчеркнул эксперт. В Авдеевке активизировались бои. ВСУ отступили из укрепрайона «Зенит» на юге от города. Военнослужащие 119-й бригады территориальной обороны ВСУ пожаловались на «мясные штурмы» и заявили, что хотят сложить оружие. Авдеевка станет первым серьезным испытанием для Сырского на посту нового главкома. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома США Джон Кирби заявил, что ситуация в городе критическая. Авдеевка может перейти под контроль РФ из-за недостатка боеприпасов у украинской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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