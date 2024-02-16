ВСУ сдают Авдеевку: главное об СВО к 16 февраля

ВСУ отступают из Авдеевки после многих месяцев противостояния с ВС РФ

16 февраля 2024 в 21:45 Размер текста - 17 +

ВСУ сдают Авдеевку для сохранения личного состава, заявил Тарнавский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 февраля. ВСУ отступают от Авдеевки Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в ДНР. По словам командующего украинских сил Александра Тарнавского, такое решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. ВСУ отошли с позиции для улучшения оперативной обстановки и сохранения личного состава. Тарнавский добавил, что на данный момент украинская армия усиливает подразделения. Ранее Guardian в своем материале заявила, что Киев в любом случае утратит контроль над Авдеевкой. В попытках сохранить город ВСУ могут потерять множество своих солдат. Бригада армии Украины, которую срочно отправили в Авдеевку, попала в окружение Третья штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная в город, заявила, что ситуация в Авдеевке критическая. Заместитель командира бригады Родион Кудряшов добавил, что местами подразделение находится в полном окружении. Сотрудники областной думы Тюмени будут плести маскировочные сети для СВО Сотрудники аппарата Тюменской облдумы будут плести маскировочные сети для спецоперации. Такое заявление сделали авторы нововведения: председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, глава исполкома Ольга Швецова и другие. Отмечается, что сотрудников будут ежедневно вывозить группами на загородную базу, на которой делают подобные сети. ВС РФ нанесли 30 ударов по украинским объектам Армия России нанесла 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Атаки совершались с помощью высокоточного оружия и беспилотников, передает «Пятый канал». В результате были повреждены украинские предприятия ВПК, на которых ремонтировали авиадвигатели, производили боеприпасы и радиоэлектронное оборудование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинская армия официально подтвердила отступление на юге Авдеевки. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 16 февраля. Армия Украины официально подтвердила свое отступление из укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки в ДНР. По словам командующего украинских сил Александра Тарнавского, такое решение было принято после многих месяцев противостояния с ВС РФ. ВСУ отошли с позиции для улучшения оперативной обстановки и сохранения личного состава. Тарнавский добавил, что на данный момент украинская армия усиливает подразделения. Ранее Guardian в своем материале заявила, что Киев в любом случае утратит контроль над Авдеевкой. В попытках сохранить город ВСУ могут потерять множество своих солдат. Третья штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная в город, заявила, что ситуация в Авдеевке критическая. Заместитель командира бригады Родион Кудряшов добавил, что местами подразделение находится в полном окружении. Сотрудники аппарата Тюменской облдумы будут плести маскировочные сети для спецоперации. Такое заявление сделали авторы нововведения: председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, глава исполкома Ольга Швецова и другие. Отмечается, что сотрудников будут ежедневно вывозить группами на загородную базу, на которой делают подобные сети. Армия России нанесла 30 групповых ударов по военным объектам Украины. Атаки совершались с помощью высокоточного оружия и беспилотников, передает «Пятый канал». В результате были повреждены украинские предприятия ВПК, на которых ремонтировали авиадвигатели, производили боеприпасы и радиоэлектронное оборудование.