Школьникам Кургана разрешили не посещать занятия из-за холодов

В Кургане ученикам начальных классов первой смены разрешили не посещать школу из-за мороза. Для них занятия будут проведены в дистанционном формате. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой смены с 1-й по 4-й классы включительно отменяются. Уроки проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — написано на сайте ЦГМС.
В Кургане температура -24,8 градуса, при южном ветре два метра в секунду ощущается как -32. Она будет понижаться до 8-9 утра, уточнил местный синоптик-любитель Илья Винштейн в свое telegram-канале. Днем ранее по аналогичной причине отменили занятия для учеников младших классов второй смены.
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