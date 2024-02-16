16 февраля 2024

Школьникам Кургана разрешили не посещать занятия из-за холодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Запланированные на 17 февраля уроки будут проведены дистанционно Фото:

В Кургане ученикам начальных классов первой смены разрешили не посещать школу из-за мороза. Для них занятия будут проведены в дистанционном формате. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой смены с 1-й по 4-й классы включительно отменяются. Уроки проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — написано на сайте ЦГМС.

В Кургане температура -24,8 градуса, при южном ветре два метра в секунду ощущается как -32. Она будет понижаться до 8-9 утра, уточнил местный синоптик-любитель Илья Винштейн в свое telegram-канале. Днем ранее по аналогичной причине отменили занятия для учеников младших классов второй смены.

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В Кургане ученикам начальных классов первой смены разрешили не посещать школу из-за мороза. Для них занятия будут проведены в дистанционном формате. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся первой смены с 1-й по 4-й классы включительно отменяются. Уроки проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий», — написано на сайте ЦГМС. В Кургане температура -24,8 градуса, при южном ветре два метра в секунду ощущается как -32. Она будет понижаться до 8-9 утра, уточнил местный синоптик-любитель Илья Винштейн в свое telegram-канале. Днем ранее по аналогичной причине отменили занятия для учеников младших классов второй смены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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