Военкор Пегов: часть солдат ВСУ остается на коксохимическом заводе в Авдеевке

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Солдаты ВСУ продолжают оставаться на коксохимическом заводе, заявил Семен Пегов Фото:
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Некоторые военнослужащие ВСУ продолжают оставаться на территории коксохимического завода в Авдеевке. Об этом рассказал военкор, автор telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.

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«Часть личного состава ВСУ остается на территории города, в частности на Коксохиме», — заявил Пегов. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на заявление главнокомандующего украинской армии Александра Сырского о выходе с территории Авдеевки.

Военные ВСУ продолжают предпринимать попытки выйти из города. Для этого они используют небольшое количество доступных путей для отхода, заключил военкор.

Александр Сырский принял официальное решение о полном отступлении украинских подразделений из Авдеевки и переброске войск на более выгодные оборонительные позиции. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.

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Некоторые военнослужащие ВСУ продолжают оставаться на территории коксохимического завода в Авдеевке. Об этом рассказал военкор, автор telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. «Часть личного состава ВСУ остается на территории города, в частности на Коксохиме», — заявил Пегов. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на заявление главнокомандующего украинской армии Александра Сырского о выходе с территории Авдеевки. Военные ВСУ продолжают предпринимать попытки выйти из города. Для этого они используют небольшое количество доступных путей для отхода, заключил военкор. Александр Сырский принял официальное решение о полном отступлении украинских подразделений из Авдеевки и переброске войск на более выгодные оборонительные позиции. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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