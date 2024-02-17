Военкор Пегов: часть солдат ВСУ остается на коксохимическом заводе в Авдеевке

Некоторые военнослужащие ВСУ продолжают оставаться на территории коксохимического завода в Авдеевке. Об этом рассказал военкор, автор telegram-канала WarGonzo Семен Пегов.
«Часть личного состава ВСУ остается на территории города, в частности на Коксохиме», — заявил Пегов. Он подчеркнул, что это происходит, несмотря на заявление главнокомандующего украинской армии Александра Сырского о выходе с территории Авдеевки.
Военные ВСУ продолжают предпринимать попытки выйти из города. Для этого они используют небольшое количество доступных путей для отхода, заключил военкор.
Александр Сырский принял официальное решение о полном отступлении украинских подразделений из Авдеевки и переброске войск на более выгодные оборонительные позиции. URA.RU подробно рассказывало об этом в своем материале.
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