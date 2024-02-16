Тюменцы распродают дачи и коттеджи

Тюменцам по итогам января 2024 года коттедж обойдется в среднем в 10,5 млн руб Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области выросло количество предложения на рынке загородной недвижимости. По данным аналитиков сервиса «Авито Недвижимость», количество предложений по продаже дач, домов, коттеджей и таунхаусов по итогам 4-го квартала 2023 года выросло на 19,3% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

«По итогам IV квартала 2023 года на рынке загородной недвижимости Тюменской области объем предложения объектов всех типов (дома, дачи, коттеджи, таунхаусы) увеличился на 19,3% в сравнении с IV кварталом 2022-го», — указано в исследовании. При этом спрос за период вырос только на 8,6%.

Специалисты по недвижимости добавили, что средняя стоимость объектов загородной недвижимости на конец прошлого года составила 6,5 миллиона рублей. За год рост составил 11%. Больше всего в цене выросли дачи — на 43%. Покупка обойдется в среднем в 2,5 миллиона рублей. Дома подорожали на 30%, до 6,5 млн рублей в среднем, таунхаусы — на 14,6% (до 11,35 млн рублей), а коттеджи — на 10,5% (до 10,5 млн рублей).

В январе 2024 года в Тюмени упал спрос на рынке вторичного жилья. Интерес к квартирам в старом фонде в Тюмени уменьшился на 34%. При этом средняя цена за квадратный метр выросла на 9% до 113 тысяч рублей. Эксперты называют основной причиной этого подорожание ипотеки.