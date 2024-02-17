The Hill: победа в Авдеевке позволит ВС РФ дальше наступать в Донбассе

17 февраля 2024 в 07:23 Размер текста - 17 +

Взятие Авдеевки позволит ВС РФ развить свое наступление, пишет The Hill Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. Об этом пишет издание The Hill. Новость по теме Почему для России важна Авдеевка, к сдаче которой готовятся ВСУ «Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — говорится в материале издания. Там добавили, что в битве за Авдеевку Украина активно защищала свои позиции, включая разрушенный коксохимический завод. Отступление ВСУ из города является очередной победой России после взятия Артемовска (Бахмут) в прошлом году и успешной обороны ВС РФ от украинского контрнаступления. В условиях изменения боевой обстановки в пользу России и сомнений среди западного сообщества в дальнейшей поддержке Киева, президент РФ Владимир Путин в последние несколько месяцев демонстрирует оптимистичный настрой, заключил автор материала. Украинские вооруженные силы полностью вышли из Авдеевки по решению главнокомандующего Александра Сырского, который указал на перевод войск на более выгодные оборонительные позиции. URA.RU в своем материале собрало основную информацию о ситуации в Авдеевке за ночь. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка для украинской стороны имеет не только символическое значение, но и важна в оперативном плане. Потеря этого города позволит российским вооруженным силам создать логистические коридоры, которые будут использоваться на большей части фронта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Взятие Авдеевки поможет российской армии в продвижении по остальной части ДНР. Об этом пишет издание The Hill. «Победа в Авдеевке может помочь Москве продолжить наступательные действия на остальную часть ДНР», — говорится в материале издания. Там добавили, что в битве за Авдеевку Украина активно защищала свои позиции, включая разрушенный коксохимический завод. Отступление ВСУ из города является очередной победой России после взятия Артемовска (Бахмут) в прошлом году и успешной обороны ВС РФ от украинского контрнаступления. В условиях изменения боевой обстановки в пользу России и сомнений среди западного сообщества в дальнейшей поддержке Киева, президент РФ Владимир Путин в последние несколько месяцев демонстрирует оптимистичный настрой, заключил автор материала. Украинские вооруженные силы полностью вышли из Авдеевки по решению главнокомандующего Александра Сырского, который указал на перевод войск на более выгодные оборонительные позиции. URA.RU в своем материале собрало основную информацию о ситуации в Авдеевке за ночь. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка для украинской стороны имеет не только символическое значение, но и важна в оперативном плане. Потеря этого города позволит российским вооруженным силам создать логистические коридоры, которые будут использоваться на большей части фронта.