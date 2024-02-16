16 февраля 2024

Челябинская конькобежка Алдошкина завоевала медаль на зимней спартакиаде. Фото

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Соревнования по шорт-треку. Челябинск, каток, соревнования, зимние виды спорта, шорт-трек, конькобежный спорт, спартакиада 2024
На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады (архивное фото) Фото:
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Спартакиада РФ в Челябинской области

Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала бронзовую медаль в беге на дистанции 5000 метров на Всероссийской зимней спартакиаде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала еще одну награду спартакиады сильнейших спортсменов. Воспитанница челябинской спортшколы имени Лидии Скобликовой добыла бронзу в беге на дистанции 5000 метров», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии.

На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады. В том числе три золотых медали в шорт-треке и две бронзы в конькобежном спорте.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее поздравил спортсменку Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде. Три золотые медали девушка завоевала на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также выиграла вместе с партнерами по команде смешанную эстафету в забеге на 2000 метров.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».

Алдошкина завоевала еще одну медаль на зимней спартакиаде в Челябинске
Алдошкина завоевала еще одну медаль на зимней спартакиаде в Челябинске

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Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала бронзовую медаль в беге на дистанции 5000 метров на Всероссийской зимней спартакиаде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала еще одну награду спартакиады сильнейших спортсменов. Воспитанница челябинской спортшколы имени Лидии Скобликовой добыла бронзу в беге на дистанции 5000 метров», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии. На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады. В том числе три золотых медали в шорт-треке и две бронзы в конькобежном спорте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее поздравил спортсменку Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде. Три золотые медали девушка завоевала на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также выиграла вместе с партнерами по команде смешанную эстафету в забеге на 2000 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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