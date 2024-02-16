Челябинская конькобежка Алдошкина завоевала медаль на зимней спартакиаде. Фото

17 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала бронзовую медаль в беге на дистанции 5000 метров на Всероссийской зимней спартакиаде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала еще одну награду спартакиады сильнейших спортсменов. Воспитанница челябинской спортшколы имени Лидии Скобликовой добыла бронзу в беге на дистанции 5000 метров», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии. На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады. В том числе три золотых медали в шорт-треке и две бронзы в конькобежном спорте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее поздравил спортсменку Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде. Три золотые медали девушка завоевала на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также выиграла вместе с партнерами по команде смешанную эстафету в забеге на 2000 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор». Алдошкина завоевала еще одну медаль на зимней спартакиаде в Челябинске Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска

Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала бронзовую медаль в беге на дистанции 5000 метров на Всероссийской зимней спартакиаде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Челябинская конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала еще одну награду спартакиады сильнейших спортсменов. Воспитанница челябинской спортшколы имени Лидии Скобликовой добыла бронзу в беге на дистанции 5000 метров», — говорится в сообщении в telegram-канале мэрии. На сегодняшний день у Екатерины уже пять наград спартакиады. В том числе три золотых медали в шорт-треке и две бронзы в конькобежном спорте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее поздравил спортсменку Алдошкину с успешным выступлением на Всероссийской зимней спартакиаде. Три золотые медали девушка завоевала на дистанциях 1000 метров, 1500 метров, а также выиграла вместе с партнерами по команде смешанную эстафету в забеге на 2000 метров. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».