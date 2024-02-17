Мать Навального* получила справку о смерти сына. Фото

17 февраля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Тело Алексея Навального доставлено в Салехард Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии Женщина, похожая на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Людмилу, получила официальное уведомление о его смерти. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «В официальном уведомлении, выданном матери Алексея, сказано, что он скончался 16 февраля в 14:17», — заявила Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сотрудник колонии отметил, что тело Навального было доставлено в Салехард для расследования. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Президент США Джо Байден в связи со смертью Навального потребовал денег для Украины. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Женщина похожая на Людмилу Навальную получила уведомление о смерти оппозиционера Reuters https://www.reuters.com/world/europe/navalnys-mother-travelling-russian-prison-where-he-died-novaya-gazeta-17.02.2024/ Женщина похожая на Людмилу Навальную посетила колонию в ЯНАО Telegram-канал Briff

Женщина, похожая на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Людмилу, получила официальное уведомление о его смерти. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «В официальном уведомлении, выданном матери Алексея, сказано, что он скончался 16 февраля в 14:17», — заявила Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сотрудник колонии отметил, что тело Навального было доставлено в Салехард для расследования. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Президент США Джо Байден в связи со смертью Навального потребовал денег для Украины. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.