Мать Навального* получила справку о смерти сына. Фото

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Открытие штаба Алексея Навального. Тюмень, навальный алексей
Тело Алексея Навального доставлено в Салехард Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

Женщина, похожая на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Людмилу, получила официальное уведомление о его смерти. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

«В официальном уведомлении, выданном матери Алексея, сказано, что он скончался 16 февраля в 14:17», — заявила Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сотрудник колонии отметил, что тело Навального было доставлено в Салехард для расследования.

Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Президент США Джо Байден в связи со смертью Навального потребовал денег для Украины.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

Женщина похожая на Людмилу Навальную получила уведомление о смерти оппозиционера
Женщина похожая на Людмилу Навальную получила уведомление о смерти оппозиционера
Женщина похожая на Людмилу Навальную посетила колонию в ЯНАО
Женщина похожая на Людмилу Навальную посетила колонию в ЯНАО

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Женщина, похожая на мать Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Людмилу, получила официальное уведомление о его смерти. Об этом заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ иноагентом). «В официальном уведомлении, выданном матери Алексея, сказано, что он скончался 16 февраля в 14:17», — заявила Ярмыш в соцсети X. По ее словам, сотрудник колонии отметил, что тело Навального было доставлено в Салехард для расследования. Алексей Навальный умер 16 февраля в исправительной колонии в ЯНАО после прогулки. Причиной его смерти предварительно называют оторвавшийся тромб. Президент США Джо Байден в связи со смертью Навального потребовал денег для Украины. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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