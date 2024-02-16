16 февраля 2024

В ЯНАО изготовлены бюллетени для голосования на выборах президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы-2021. Тюмень, коиб, выборы, топ, голосование, бюллетень
Бюллетени изготовлены в типографии по заказу окружного избиркома Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Типография «Северное издательство» изготовила избирательные бюллетени для голосования на выборах президента России. Бланки отправились в территориальные комиссии округа.

«Главный документ выборов отправился в избирательные комиссии Ямала. Типография „Северное издательство“ передала Избиркому ЯНАО изготовленные по ее заказу избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале окружного избиркома.

Города и районы, находящие в непосредственной близости от Салехарда, получили бюллетени в типографии. В удаленные территории бланки для голосования будет доставлен спецсвязью.

Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты.

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Типография «Северное издательство» изготовила избирательные бюллетени для голосования на выборах президента России. Бланки отправились в территориальные комиссии округа. «Главный документ выборов отправился в избирательные комиссии Ямала. Типография „Северное издательство“ передала Избиркому ЯНАО изготовленные по ее заказу избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале окружного избиркома. Города и районы, находящие в непосредственной близости от Салехарда, получили бюллетени в типографии. В удаленные территории бланки для голосования будет доставлен спецсвязью. Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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