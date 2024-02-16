В ЯНАО изготовлены бюллетени для голосования на выборах президента РФ

Типография «Северное издательство» изготовила избирательные бюллетени для голосования на выборах президента России. Бланки отправились в территориальные комиссии округа.
«Главный документ выборов отправился в избирательные комиссии Ямала. Типография „Северное издательство“ передала Избиркому ЯНАО изготовленные по ее заказу избирательные бюллетени для голосования на выборах Президента России», — сообщается в telegram-канале окружного избиркома.
Города и районы, находящие в непосредственной близости от Салехарда, получили бюллетени в типографии. В удаленные территории бланки для голосования будет доставлен спецсвязью.
Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты.
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