09 февраля 2024

В отдаленном селе ЯНАО выборы президента РФ начнутся раньше срока

Жители села Пельвож в ЯНАО проголосуют на выборах президента РФ с 25 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочные выборы президента РФ в селе начнутся с 25 февраля 2024 года Фото:
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Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. Об этом сообщает избирательная комиссия Салехарда.

«Избирком Салехарда посетил труднодоступный и отдаленный поселок Пельвож. C 25 февраля жители поселка смогут досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале избиркома окружной столицы.

В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты.

Президентские выборы пройдут в РФ с 17 по 19 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.

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Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. Об этом сообщает избирательная комиссия Салехарда. «Избирком Салехарда посетил труднодоступный и отдаленный поселок Пельвож. C 25 февраля жители поселка смогут досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале избиркома окружной столицы. В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты. Президентские выборы пройдут в РФ с 17 по 19 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
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