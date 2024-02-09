В отдаленном селе ЯНАО выборы президента РФ начнутся раньше срока

Жители отдаленного села Пельвож (ЯНАО) смогут досрочно принять участие в выборах президента России с 25 февраля. Об этом сообщает избирательная комиссия Салехарда.
«Избирком Салехарда посетил труднодоступный и отдаленный поселок Пельвож. C 25 февраля жители поселка смогут досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации», — сообщается в telegram-канале избиркома окружной столицы.
В поселке была проверена готовность помещения для голосования. Всех жителей проинформировали о проведении досрочного голосования, а также сотрудники избиркома раздали памятки и буклеты.
Президентские выборы пройдут в РФ с 17 по 19 марта 2024 года. В число зарегистрированных кандидатов входит самовыдвиженец Владимир Путин, зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов.
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