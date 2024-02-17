Зеленский поставил новый ультиматум США

Зеленский: при отказе от помощи Киеву США не будут стратегическим партнером
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США перестанут быть стратегическим партнером Украины в случае, если не выделят денежную поддержку для ВСУ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он не рассматривает другие варианты партнерства.

«Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — заявил Зеленский после встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Он назвал помощь Вашингтона жизненно необходимой для Киева.

Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена поддержка в виде более 66 миллионов долларов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США перестанут быть стратегическим партнером Украины в случае, если не выделят денежную поддержку для ВСУ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он не рассматривает другие варианты партнерства. «Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — заявил Зеленский после встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Он назвал помощь Вашингтона жизненно необходимой для Киева. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена поддержка в виде более 66 миллионов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...