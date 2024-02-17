Зеленский поставил новый ультиматум США

Зеленский: при отказе от помощи Киеву США не будут стратегическим партнером

17 февраля 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский назвал помощь США жизненно важной для Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США перестанут быть стратегическим партнером Украины в случае, если не выделят денежную поддержку для ВСУ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он не рассматривает другие варианты партнерства. «Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — заявил Зеленский после встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Он назвал помощь Вашингтона жизненно необходимой для Киева. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена поддержка в виде более 66 миллионов долларов.

США перестанут быть стратегическим партнером Украины в случае, если не выделят денежную поддержку для ВСУ. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, он не рассматривает другие варианты партнерства. «Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером», — заявил Зеленский после встречи с американским вице-президентом Камалой Харрис. Он назвал помощь Вашингтона жизненно необходимой для Киева. Ранее вице-президент США Камала Харрис сообщила, что у США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена поддержка в виде более 66 миллионов долларов.