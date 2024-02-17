Кулеба по всем пунктам разнес Запад за недостаточную помощь Украине

17 февраля 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба сообщил, что нельзя использовать один и тот же снаряд на всех орудиях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. «Первое — количество и постоянство, стабильность поставок. Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта», — заявил Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, бойцы ВСУ заявляют, что им не хватает боеприпасов. Кулеба отметил, что Запад поставляет не все виды боеприпасов. Он подчеркнул, что нельзя использовать один и тот же снаряд на всех орудиях. Ранее Кулеба сообщил, что в случае, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то украинские солдаты пойдут воевать с помощью лопат. Он отметил, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещание, данное Украине по поставкам оружия.

Из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов. «Первое — количество и постоянство, стабильность поставок. Ситуация очень плохая сегодня, это не моя политическая оценка, это месседж, который мы все получаем с фронта», — заявил Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, бойцы ВСУ заявляют, что им не хватает боеприпасов. Кулеба отметил, что Запад поставляет не все виды боеприпасов. Он подчеркнул, что нельзя использовать один и тот же снаряд на всех орудиях. Ранее Кулеба сообщил, что в случае, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие, то украинские солдаты пойдут воевать с помощью лопат. Он отметил, что Евросоюз не выполняет в полной мере обещание, данное Украине по поставкам оружия.