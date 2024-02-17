Как мир в первые сутки отреагировал на освобождение ВС РФ Авдеевки

Глава Минобороны Украины Умеров: ВСУ требуются артиллерийские снаряды

17 февраля 2024 в 22:51 Размер текста - 17 +

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ВС РФ 17 февраля поднимают российские триколоры в разных районах Авдеевки (ДНР). Командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения покидают город. URA.RU расскажет, как в мире отреагировали на освобождение Авдеевки. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал в своем telegram-канале освобождение Авдеевки подвигом армии РФ. Он отметил, что победа РФ показал рост оперативно-тактического и технического потенциала армии. Военкор Юрий Котенок поздравил граждан РФ с победой над украинской армией в Авдеевке. «С освобождением Русского города Авдеевка, братья и сестры!» — говорится в сообщении его telegram-канала. Telegram-канал Readovka сообщил, что освобождение Авдеевки — это подвиг российской пехоты. «В тяжелейших условиях мощнейший украинский укрепрайон был раскушен, как орех», — говорится в сообщении канала. Авторы назвали Авдеевку городом «русской воинской славы». В газете The Wall Street Journal сообщили, что вывод украинских войск из Авдеевки считается крупнейшей победой президента РФ Владимира Путина после освобождения Артемовска в 2023 году. По словам авторов материала, на фронте инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения. Телеканал Fox News заявил, что операция по освобождению Авдеевки является крупной «победой» Путина. Этот шаг поспособствует укреплению морального духа РФ. Газета The Washington Post написала, что взятие Авдеевке под контроль российских военных приведет Россию к победе. В статье подчеркивалось, что контрнаступление Киева в 2023 году закончилось крупными потерями в украинской армии. В материале отметили, что ВСУ были истощены, а нехватка территорий усугублялась задержкой помощи со стороны Запада. Вывод украинских войск из города означает для РФ полный контроль над окрестностями Донецка. Российские союзники несут ответственность за вывод ВСУ из Авдеевкию Об этом сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. По его словам, киевский режим заявлял неоднократно об острой нехватке оружия с лета 2023 года, но их отправляют медленно. Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинской армии необходимы современные системы ПВО, артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия. К такому выводу он пришел после взятия российскими военными Авдеевки.