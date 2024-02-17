WSJ: отход ВСУ из Авдеевки является крупнейшей победой Путина

17 февраля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Инициатива на поле боя находится у ВС РФ Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вывод украинских войск из Авдеевки (ДНР) считается крупнейшей победой президента РФ Владимира Путина после освобождения Артемовска в 2023 году. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «Освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина с тех пор, как его войска освободили восточный город Артемовск в мае 2023 года», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году. 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в бегстве ВСУ. Артемовск (ДНР) был освобожден российскими солдатами 20 мая 2023 года. Сражения на этом направлении шли с августа 2022.

Вывод украинских войск из Авдеевки (ДНР) считается крупнейшей победой президента РФ Владимира Путина после освобождения Артемовска в 2023 году. Об этом сообщили в газете The Wall Street Journal. «Освобождение Россией Авдеевки после многомесячного штурма представляет собой крупнейшую победу президента Владимира Путина с тех пор, как его войска освободили восточный город Артемовск в мае 2023 года», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что на поле боя инициатива находится у РФ, так как у ВСУ не хватает солдат и вооружения после неудачного контрнаступления в 2023 году. 17 февраля ВС РФ установили российский флаг в центре Авдеевки. Украинский командующий Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения уже вышли из Авдеевки. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад виноват в бегстве ВСУ. Артемовск (ДНР) был освобожден российскими солдатами 20 мая 2023 года. Сражения на этом направлении шли с августа 2022.