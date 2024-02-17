17 февраля 2024

Spiegel: Зеленский не смог скрыть отчаяние на Мюнхенской конференции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский выступил на на Мюнхенской конференции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили журналисты Spiegel.

«Конечно, Владимир Зеленский хочет развеять перед всеми присутствующими лицами, принимающими решения из Европы и США, сомнения относительно того, сможет ли его страна выжить в конфликте с Россией. И все же его отчаяние нельзя игнорировать, когда он громко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу утром», — передает Spiegel.

На конференции Зеленский пожаловался на «дефицит искусственного оружия» и «самослабление». Так он осторожно упрекнул поддерживающие Украину страны, уточняет Spiegel.

Во время выступления Зеленский решил позволить себе выпады в адрес президента России Владимира Путина. Может быть, политик подумал, что так он сможет убедить своих спонсоров, что никого не боится, а им неплохо было бы отсыпать республике еще денег и оружия, передает телеканал 360. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили журналисты Spiegel. «Конечно, Владимир Зеленский хочет развеять перед всеми присутствующими лицами, принимающими решения из Европы и США, сомнения относительно того, сможет ли его страна выжить в конфликте с Россией. И все же его отчаяние нельзя игнорировать, когда он громко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу утром», — передает Spiegel. На конференции Зеленский пожаловался на «дефицит искусственного оружия» и «самослабление». Так он осторожно упрекнул поддерживающие Украину страны, уточняет Spiegel. Во время выступления Зеленский решил позволить себе выпады в адрес президента России Владимира Путина. Может быть, политик подумал, что так он сможет убедить своих спонсоров, что никого не боится, а им неплохо было бы отсыпать республике еще денег и оружия, передает телеканал 360. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...