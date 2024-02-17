Spiegel: Зеленский не смог скрыть отчаяние на Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свое отчаяние во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщили журналисты Spiegel.
«Конечно, Владимир Зеленский хочет развеять перед всеми присутствующими лицами, принимающими решения из Европы и США, сомнения относительно того, сможет ли его страна выжить в конфликте с Россией. И все же его отчаяние нельзя игнорировать, когда он громко выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу утром», —
На конференции Зеленский пожаловался на «дефицит искусственного оружия» и «самослабление». Так он осторожно упрекнул поддерживающие Украину страны, уточняет Spiegel.
Во время выступления Зеленский решил позволить себе выпады в адрес президента России Владимира Путина. Может быть, политик подумал, что так он сможет убедить своих спонсоров, что никого не боится, а им неплохо было бы отсыпать республике еще денег и оружия, передает телеканал 360. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи западных стран ВСУ не хватает вооружения. По его словам, Запад отправляет не все виды боеприпасов.
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