Дания решила отдать всю ненужную артиллерию Украине

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас,  stock
Дания призывает Европу передать Украине боеприпасы и системы ПВО Фото:

Дания готова передать Украине все свои боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и призвала Европу последовать этому примеру.

«Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — передает слова Фредериксен издание «Укринформа».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи Запада у ВСУ не хватает вооружения. Войска, по его словам, сталкиваются с острой нехваткой снарядов и боеприпасов, и это главная проблема Украины.

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Дания готова передать Украине все свои боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и призвала Европу последовать этому примеру. «Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — передает слова Фредериксен издание «Укринформа». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи Запада у ВСУ не хватает вооружения. Войска, по его словам, сталкиваются с острой нехваткой снарядов и боеприпасов, и это главная проблема Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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