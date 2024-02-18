Дания решила отдать всю ненужную артиллерию Украине

18 февраля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Дания призывает Европу передать Украине боеприпасы и системы ПВО Фото: Министерство обороны Великобритании Дания готова передать Украине все свои боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и призвала Европу последовать этому примеру. «Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — передает слова Фредериксен издание «Укринформа». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи Запада у ВСУ не хватает вооружения. Войска, по его словам, сталкиваются с острой нехваткой снарядов и боеприпасов, и это главная проблема Украины.

Дания готова передать Украине все свои боеприпасы и системы ПВО, поскольку они ей сейчас нужны. Об этом заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен и призвала Европу последовать этому примеру. «Мы, Дания, решили передать Украине всю свою артиллерию. Поэтому извините, друзья, в Европе есть военное оборудование, это вопрос не только производства. У нас есть оружие, боеприпасы, системы ПВО, которые мы пока не используем. Их нужно передать Украине», — передает слова Фредериксен издание «Укринформа». Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что из-за недостаточной помощи Запада у ВСУ не хватает вооружения. Войска, по его словам, сталкиваются с острой нехваткой снарядов и боеприпасов, и это главная проблема Украины.