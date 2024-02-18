18 февраля 2024
17 февраля 2024

Дочь Дубровского добилась ареста 84 млн рублей вдовы магнитогорского бизнесмена

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Представление врио губернатора Алексея Текслера полпредом Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, дубровский борис
Дубровский из-за долгов перед «Монтажником» признан банкротом Фото:
новость из сюжета
Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны о наложении ареста на имущество вдовы бизнесмена из Магнитогорска Виктора Тулупова Татьяны на общую сумму в 84 миллиона рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Заявление Дубровской Анны Борисовны удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее Тулуповой Татьяне Михайловне в пределах общей стоимости 84 864 307 рублей 49 копеек», — говорится в решении суда. Решение может быть оспорено в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.

Тулупов основал АО «Производственное объединение „Монтажник“» в 1988 году. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области. Годовой оборот компании на тот момент превышал семь миллиардов рублей. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Дубровский-младший подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть деньги за акции. По заявлению сына экс-губернатора в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями.

В число кредиторов «Монтажника» вошла дочь Дубровского, выкупившая долг у одного из банков. Она потребовала привлечь Тулупова к субсидиарной ответственности. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после смерти уголовное дело в отношении его закрыли за отсутствием состава преступления. Его вдова, Татьяна Тулупова, вступила в права наследства. Теперь суд по требованию Анны Дубровской наложил арест на активы Тулуповой, как правопреемника покойного мужа.

Дубровский-старший после отставки с поста губернатора покинул Россию. Из-за долгов перед «Монтажником» он признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ, как и семья Тулуповых, не общаются.

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Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны о наложении ареста на имущество вдовы бизнесмена из Магнитогорска Виктора Тулупова Татьяны на общую сумму в 84 миллиона рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда. «Заявление Дубровской Анны Борисовны удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее Тулуповой Татьяне Михайловне в пределах общей стоимости 84 864 307 рублей 49 копеек», — говорится в решении суда. Решение может быть оспорено в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде. Тулупов основал АО «Производственное объединение „Монтажник“» в 1988 году. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области. Годовой оборот компании на тот момент превышал семь миллиардов рублей. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Дубровский-младший подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть деньги за акции. По заявлению сына экс-губернатора в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями. В число кредиторов «Монтажника» вошла дочь Дубровского, выкупившая долг у одного из банков. Она потребовала привлечь Тулупова к субсидиарной ответственности. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после смерти уголовное дело в отношении его закрыли за отсутствием состава преступления. Его вдова, Татьяна Тулупова, вступила в права наследства. Теперь суд по требованию Анны Дубровской наложил арест на активы Тулуповой, как правопреемника покойного мужа. Дубровский-старший после отставки с поста губернатора покинул Россию. Из-за долгов перед «Монтажником» он признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ, как и семья Тулуповых, не общаются.
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