Дочь Дубровского добилась ареста 84 млн рублей вдовы магнитогорского бизнесмена

Дубровский из-за долгов перед «Монтажником» признан банкротом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство дочери экс-губернатора Бориса Дубровского Анны о наложении ареста на имущество вдовы бизнесмена из Магнитогорска Виктора Тулупова Татьяны на общую сумму в 84 миллиона рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.

«Заявление Дубровской Анны Борисовны удовлетворить. Наложить арест на имущество, принадлежащее Тулуповой Татьяне Михайловне в пределах общей стоимости 84 864 307 рублей 49 копеек», — говорится в решении суда. Решение может быть оспорено в Восемнадцатом апелляционном арбитражном суде.

Тулупов основал АО «Производственное объединение „Монтажник“» в 1988 году. В октябре 2017 года он продал акции «Монтажника» Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области. Годовой оборот компании на тот момент превышал семь миллиардов рублей. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Дубровский-младший подал иск к Тулупову о расторжении сделки, требуя вернуть деньги за акции. По заявлению сына экс-губернатора в отношении Тулупова возбудили уголовное дело по возможному факту злоупотребления полномочиями.

В число кредиторов «Монтажника» вошла дочь Дубровского, выкупившая долг у одного из банков. Она потребовала привлечь Тулупова к субсидиарной ответственности. В феврале 2023 года Тулупов умер. Уже после смерти уголовное дело в отношении его закрыли за отсутствием состава преступления. Его вдова, Татьяна Тулупова, вступила в права наследства. Теперь суд по требованию Анны Дубровской наложил арест на активы Тулуповой, как правопреемника покойного мужа.

Дубровский-старший после отставки с поста губернатора покинул Россию. Из-за долгов перед «Монтажником» он признан банкротом. Финансово несостоятельным признан и его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора со СМИ, как и семья Тулуповых, не общаются.