В МО РФ рассказали, что сейчас происходит в Авдеевке

Минобороны: ВС РФ проводят зачистку Авдеевки от ВСУ

19 февраля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Минобороны РФ показало кадры брошенной в пригородах Авдеевки техники ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны. Как отметили в ведомстве, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденного города после бегства. «На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — сообщается в telegram -канале военного ведомства. Отмечается, что лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и вооружение. ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Позже командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В МО РФ сообщали, что ВСУ при отступлении бросали раненых прямо на поле боя. Так, российские военные уже эвакуировали более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы.

Вооруженные силы РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны. Как отметили в ведомстве, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденного города после бегства. «На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — сообщается в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и вооружение. ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Позже командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В МО РФ сообщали, что ВСУ при отступлении бросали раненых прямо на поле боя. Так, российские военные уже эвакуировали более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы.