В МО РФ рассказали, что сейчас происходит в Авдеевке

Минобороны: ВС РФ проводят зачистку Авдеевки от ВСУ
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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, армия, военные, украина, мариуполь, солдат, гуманитарная катастрофа, следы бомбандировки
Минобороны РФ показало кадры брошенной в пригородах Авдеевки техники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны. Как отметили в ведомстве, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденного города после бегства.

«На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — сообщается в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и вооружение.

ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Позже командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В МО РФ сообщали, что ВСУ при отступлении бросали раненых прямо на поле боя. Так, российские военные уже эвакуировали более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы.

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Вооруженные силы РФ проводят зачистку Авдеевки от оставшихся украинских военных. Об этом сообщили в российском Минобороны. Как отметили в ведомстве, ВСУ бросили военную технику в пригородах освобожденного города после бегства. «На данный момент военнослужащие ВС РФ проводят мероприятия, направленные на зачистку Авдеевки от боевиков ВСУ и на блокирование их подразделений», — сообщается в telegram-канале военного ведомства. Отмечается, что лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось покинуть город, бросив при этом военную технику и вооружение. ВС РФ полностью освободили Авдеевку 17 февраля. Позже командующий ВСУ Александр Тарнавский подтвердил, что украинские подразделения начали покидать город. В МО РФ сообщали, что ВСУ при отступлении бросали раненых прямо на поле боя. Так, российские военные уже эвакуировали более двух десятков раненых бойцов ВСУ, которых оставили сослуживцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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